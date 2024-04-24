فورس بوينت تطلق حل إدارة وضع أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي 

أعلنت (فورس بوينت) Force Point، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول الأمنية الإلكترونية، إطلاق حل إدارة وضع أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير إمكانيات مراقبة البيانات لحظيًا، وتسهيل الامتثال لمتطلبات الخصوصية والحد من مخاطر البيانات المخزنة في السحابة وضمن الشبكات، بما يشمل نقاط الاتصال النهائية.

ويستخدم الحل الجديد تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة من أجل تحديد مخاطر البيانات بسرعة، بما يشمل: التقادم والوصول غير السليم والملفات المفقودة، حيث يسهم هذا الفهم في اتخاذ قرارات مدروسة وحماية المعلومات الحساسة من خلال فحص سياق البيانات ومحتواها والتركيز في أنواع البيانات المهمة التي تتضمن الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية التي يمكن تعرفها، وكذلك السجلات الطبية.

ويعمل الحل على استكشاف البيانات وأتمتة الإجراءات والضوابط الأمنية باستخدام تنسيق عمل معقد وإمكانات الكشف عن البيانات ومعالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك من أجل إيقاف الاستخدام غير الصحيح ومنع الاختراقات قبل حدوثها.

ويشكل الحل الجديد جزءًا من مجموعة حلول أمن البيانات الشاملة الخاصة بفورس بوينت، حيث تجمع بين الرؤية الاستباقية وأدوات التحكم التي تتكيف باستمرار مع كيفية وصول المستخدمين وتفاعلهم مع أي بيانات في أي جهاز، بما يشمل نظام (أحضر جهازك معك).

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ماني ريفيلو؛ الرئيس التنفيذي لشركة فورس بوينت: “يُمثل أمن البيانات حاجة أساسية وحجر الأساس لنموذجي الثقة الصفرية والابتكار في مشهد الأعمال الدائم التغير. وتحرص فورس بوينت على الحد من نقاط الضعف من خلال توفير حل بيانات شامل يسلط الضوء على التهديدات المحتملة، ويرشد المؤسسات ويمكنها من المحافظة على الريادة لضمان سلامة البيانات والامتثال التنظيمي في كل خطوة”.

وتواجه الأدوات الأمنية التقليدية صعوبة في فهم أهمية سياق بيانات الأعمال، الذي بدوره يؤدي إلى ثغرات أمنية محتملة. وترفع هذه الثغرات من مخاطر الاختراق وتهريب البيانات، مما يجعل الامتثال للتفويضات الصارمة أكثر صعوبة وبصورة مستمرة، وخاصةً بالنسبة لبيانات الظل المخزنة في عدة خدمات سحابية أو تطبيقات البرمجيات كخدمة.

وتعالج فورس بوينت هذه المشاكل من خلال الجمع بين الابتكارات مثل: حل إدارة وضع أمن البيانات مع حل منع فقدان البيانات في حل واحد. ويعزز هذا الإدماج من إمكانات الاستكشاف والتصنيف وتحديد الأولويات والإنفاذ.

وتمكّن حلول فورس بوينت لأمن البيانات الشركات من تحسين الإنتاجية من خلال الوصول السريع والآمن إلى البيانات التي يمكن مشاركتها من أجل تعزيز الابتكار والتعاون.

كما يمكن للشركات المتوسطة الحد من التكاليف من خلال الاستفادة من حلول فورس بوينت للأتمتة المكثفة، التي تسهم في تقليل الزمن والموارد التي تُنفق على تحقيقات أمن البيانات ومعالجتها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الاعتماد السريع لحلول فورس بوينت لأمن البيانات من جانب الشركات المتوسطة والعملاء التجاريين. وقال في هذا الصدد: “تركز منهجيتنا الفريدة المستندة إلى الهندسة المعمارية السحابية لخدمة الوصول الآمن القائم على البيانات، في أمن البيانات في جميع نقاط الاتصال والأجهزة المحتملة. ونركز من خلال الحل الجديد في الأمن التقني والأفراد، إلى جانب ضمان عمل جميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها، بثقة أكبر في العالم الحديث”.