ريلمي تطلق تشكيلة هواتفها الذكية Narzo 70

وسعت ريلمي تشكيلة هواتفها الذكية المنخفضة السعر Narzo مع إطلاق هاتفين ذكيين جديدين داعمين لشبكات الجيل الخامس 5G، هما Narzo 70x 5G و Narzo 70 5G.

ويعطي كلا الجهازين الأولوية للأداء السلس، والعمر الطويل للبطارية، والتصميم الأنيق الذي يلبي احتياجات اللاعبين والمستخدمين.

ويتميز Narzo 70x 5G بشاشة بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبذروة سطوع تصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية جيدة في ظل الظروف الساطعة.

وتستحوذ الشاشة على 91.4 في المئة من جسم الهاتف، مع نسبة تباين قدرها 1500:1.

وزودت ريلمي الهاتف بمجموعة الشرائح Dimensity 6100+ 5G من ميدياتيك المصممة باستخدام تقنية التصنيع البالغ قدرها 6 نانومتر وتتميز بمعالج ثماني النواة يعمل بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، في حين أن وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 مسؤولة عن معالجة الرسومات.

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع 6 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويأتي Narzo 70x 5G مزودًا بمساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت مع دعم التخزين الخارجي الذي يصل إلى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وزودت ريلمي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف العديد من وظائف التصوير الفوتوغرافي والمرئي، مثل الوضع الليلي، والصورة الشخصية، والفاصل الزمني، والمزيد، مما يلبي احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة.

ويقدم الجهاز بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 45 واط.

وتشتمل المزايا الإضافية مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.3 وأنظمة ملاحة متعددة.

ويتميز Narzo 70 5G بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ذروة سطوع قدرها 1200 شمعة في المتر المربع ويمكنه التعامل مع الإدخال باللمس حتى بأيدٍ مبتلة.

وتستحوذ الشاشة على 92.65 في المئة من جسم الهاتف، مع نسبة تباين قدرها 5,000,000:1، وهي تعرض مقدار 16.7 مليون لون وتغطي 100 في المئة من التدرج اللوني P3.

وزودت ريلمي الهاتف بمجموعة الشرائح Dimensity 7050 5G من ميدياتيك المصممة باستخدام تقنية التصنيع البالغ قدرها 6 نانومتر لاستهلاك منخفض للغاية للطاقة.

وتتميز مجموعة الشرائح بمعالج ثماني النواة يعمل بسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، في حين أن وحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 مسؤولة عن معالجة الرسومات

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها إما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويأتي Narzo 70x 5G مزودًا بمساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت مع دعم التخزين الخارجي الذي يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وزودت ريلمي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مستشعر S5KJN1 من سامسونج وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 45 واط مع قدرات الشحن العكسي.

وحصل الهاتف على معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، ويتميز بمستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة.

ويتميز كلا الهاتفين بنظام تبريد بغرفة البخار ويعملان بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14، وتعد الشركة بثلاث سنوات من تحديثات البرامج وسنتين من التحديثات الأمنية.

ويأتي هاتف Narzo 70x 5G بسعر قدره 145 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 165 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت

في حين يأتي Narzo 70 5G بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 205 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.