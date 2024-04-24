جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميًا

أعلنت شركة جوجل أنها تخطط لإغلاق خدمة بودكاست التابعة لها Google Podcasts عالميًا بحلول شهر يونيو المقبل في خطوة متوقعة.

وكانت الشركة قد أغلقت الخدمة حديثًا في الولايات المتحدة، لكن ما زال بإمكان المقيمين خارج الولايات المتحدة استخدامها حتى الآن.

وتحظى خدمة جوجل بودكاست بشعبية واسعة، خاصةً مع تطبيقاتها البسيطة ذات الواجهة السهلة، والتحسينات الكثيرة التي أُضيفت إليها خلال السنوات الأخيرة قبل أن تقرر الشركة إغلاقها، ومنها إمكانية استئناف سماع خلقات البودكاست في جهاز مختلف، وإضافة الاشتراكات عبر خلاصة RSS، وعناصر التحكم السهلة وغيرها.

وبعد الإغلاق المنتظر لخدمة بودكاست عالميًا في شهر يونيو، سيكون المستخدمون مجبرين على الانتقال إلى خدمة “يوتيوب ميوزيك” من أجل نقل اشتراكات البودكاست والاستماع إليها، وتتيح جوجل للمستخدمين إمكانية تصدير اشتراكاتهم في ملف بصيغة OPML، ثم نقلها إلى أي تطبيق أو خدمة أخرى لمتابعة الحلقات المفضلة لديهم.

وتمنح جوجل المستخدمين متسعًا من الوقت لإتمام عملية نقل الاشتراكات الخاصة بهم إلى تطبيقات مختلفة حتى 29 يوليو من العام الجاري، لكن قد يلاحظ المستخدمون عدم ظهور بعض برامج البودكاست إذا كانت غير متاحة في يوتيوب ميوزيك.

وتسعى الشركة إلى جعل يوتيوب ميوزيك منصة شاملة لكافة الخدمات الصوتية التي تقدمها، لتعزيز وجودها ومنافستها للخدمات المماثلة، مثل آبل ميوزيك وسبوتيفاي.

وتنضم خدمة بودكاست إلى قائمة طويلة من التطبيقات والخدمات التي أغلقتها جوجل خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها إغلاق خدمة VPN المدمجة في اشتراكات Google One السحابية.