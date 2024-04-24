بولستار للسيارات الكهربائية تطلق هاتفها الذكي

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية السويدية بولستار Polestar هاتفها الذكي المسمى Polestar Phone بعد أسابيع قليلة من التسريبات والشائعات والإعلانات التشويقية.

وتأتي عملية الإطلاق بعد أن أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية Nio في العام الماضي هاتفها الذكي، مما أثار حالة تنافس بين الشركتين.

وصنعت الشركة الصينية ميزو Meizu هاتف Polestar Phone، وهو يعتمد على الجهاز المسمى Meizu 21 Pro الذي كشفت عنه الشركة في شهر فبراير الماضي.

يشار إلى أن كلًا من بولستار وميزو مملوكتان لشركة صناعة السيارات الصينية العملاقة جيلي Geely.

ويأتي هاتف بولستار مع جماليات التصميم الإسكندنافي الذي يتسم بالبساطة والفخامة، ويشمل ذلك الشعار الموجود في الجهة الخلفية.

ويحتوي جهاز بولستار مجموعة الشرائح Snapdragon 8 Gen 3، مع شاشة من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.79 بوصات وبدقة قدرها 1368×3192 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ذروة سطوع تصل إلى 1850 شمعة في المتر المربع، وقارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 10 واطًا.

وحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويأتي بأبعاد قدرها 164.98 ملم × 74.42 ملم × 7.98 ملم، ويزن مقدار 214 جرامًا.

ويأتي الهاتف بخيار لوني واحد فقط يسمى Polestar White. ويبدو أن الطريقة الوحيدة لطلب هاتف بولستار البالغ سعره 1020 دولارًا هي من خلال تطبيق Polestar.

ويعمل الهاتف بالنظام التشغيلي Polestar Phone OS، الذي يُعد إصدارًا خاصًا من نظام التشغيل Flyme OS.

وتحتوي واجهة مستخدم الهاتف عناصر تصميم مماثلة موجودة في تصميم واجهة مستخدم السيارة الكهربائية.

وتعد نقطة البيع الرئيسية لهذا الجهاز هي تكامله الوثيق مع سيارات بولستار. ويحتوي Polestar Phone أيضًا أجهزة النطاق العريض الفائق UWB، مع أنه لا يوجد دعم لهذه الأجهزة حتى الآن، ومن المفترض أن يأتي الدعم لاحقًا من خلال تحديث يسمح بتفعيل مفتاح السيارة الرقمي.

وينطبق الشيء نفسه على مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل توليد الصور، ووظيفة الإدخال، والبحث عن الصور، وتلخيص النص، بالإضافة إلى Polestar Link للتوصيل البيني السلس بالسيارة الكهربائية، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في السيارة الكهربائية ومراقبة حالتها.