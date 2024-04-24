أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد K12

أضافت أوبو عضوًا جديدًا إلى تشكيلة سلسلة K. ويقدم هاتف K12 ورقة مواصفات مألوفة لأنه يعتمد على OnePlus Nord CE 4 5G الذي ظهر أول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويحتوي هاتف K12 شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع ذروة سطوع تصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع، وهي تدعم تقنية +HDR10.

ومن أجل الأمان، فإن هاتف أوبو الجديد يتميز بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، التي تتضمن فتحة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف مجموعة الشرائح Snapdragon 7 Gen 3، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة تصل إلى 12 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1 القابلة للتوسيع باستخدام فتحة بطاقة SD الهجينة.

وزودت أوبو الهاتف بنظام تبريد من الجرافيت بمساحة إجمالية لتبديد الحرارة قدرها 15277 ملم مربع وغرفة بخار مبردة بالسائل بمساحة قدرها 4129 ملم مربع.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 100 واط. وأضافت أوبو محركًا لصحة البطارية يعد بعمر افتراضي يصل إلى 4 سنوات.

ويحتوي الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا ومستشعر LYT-600 من سوني، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبزاوية قدرها 120 درجة مع مستشعر IMX355 من سوني.

ويتميز هاتف أوبو K12 بأداة برمجية جديدة لإزالة الكائنات تتيح للمستخدم إزالة الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها من الصور بعد التقاطها.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 14 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14. وحصل الهاتف على شهادة IP54 لمقاومة الغبار والماء، كما أنه حاصل على شهادة SGS Gold Label لمقاومة السقوط والصدمات العرضية.

ويوفر K12 أيضًا مكبرات صوت استريو، ومحركًا خطيًا لاهتزازات الألعاب، وتقنية NFC المتعددة الوظائف، ومكبر IR.

ويأتي هاتف أوبو الجديد بسعر قدره 250 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 345 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.