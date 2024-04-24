أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو

طور باحثو أدوبي نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى VideoGigaGAN يمكنه ترقية مقاطع الفيديو الباهتة إلى ما يصل إلى ثمانية أضعاف دقتها الأصلية مع ضمان الاتساق الزمني عبر الإطارات.

وبناءً على النجاح الذي حققه نموذج رفع الدقة GigaGAN، يهدف VideoGigaGAN إلى تقديم المستوى نفسه من التحسين الغني بالتفاصيل إلى مقاطع الفيديو دون المساس بالاستقرار الزمني.

وتدعي أدوبي أن VideoGigaGAN يتفوق على طرق الدقة الفائقة للفيديو VSR لأنه يمكنه توفير تفاصيل دقيقة إضافية دون إدخال أي تفاصيل غريبة في اللقطات.

وتعاني طرق الدقة الفائقة للفيديو VSR للحفاظ على الاتساق عبر الإطارات مع توليد تفاصيل عالية التردد في الوقت نفسه.

وأظهرت طرق الدقة الفائقة للفيديو VSR اتساقًا زمنيًا، مع أنها غالبًا ما تنتج نتائج ضبابية مقارنةً بنظيراتها في الصور بسبب قدرات التوليد المحدودة.

وتعد شبكات الخصومة التوليدية GANs فعالة في رفع مستوى الصور الثابتة إلى دقة عليا، مع أنها تواجه صعوبة في فعل الشيء نفسه للفيديو دون إدخال الوميض وغيره من المؤثرات غير المرغوب فيها.

ويهدف VideoGigaGAN إلى تقديم الجودة العليا لنماذج GAN مع تقليل مشكلات الوميض أو التشويه عبر الإطارات.

ويعالج نموذج أدوبي الجديد هذه المشكلة مباشرًا من خلال تعديل معمارية GigaGAN لتجميع عينات الفيديو.

ويتمتع VideoGigaGan بالقدرة على تغيير مشهد تحرير الفيديو، ويتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو المنخفضة الدقة إلى مقاطع فيديو عالية الوضوح دون الوقوع في المخاطر الشائعة المتمثلة في التشويه أو تدهور الجودة.

ومن خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يحسن VideoGigaGan ملامح الوجه ويزيد حدتها ويثري العناصر الطبيعية، مما يؤدي إلى الحصول على مقاطع فيديو واضحة ومفصلة تنافس جودة التسجيلات الحديثة العالية الوضوح.

ويعد هذا النموذج بمنزلة أداة ذات قيمة خاصة للمحترفين الذين يعملون مع اللقطات الأرشيفية أو القديمة، مثل صانعي الأفلام والمخرجين الوثائقيين ومحرري الفيديو.

وباستخدام نموذج أدوبي الجديد، يمكن للمحترفين بث الحياة في مقاطع الفيديو القديمة ورفع مستواها لتلبية المعايير المعاصرة.

ولا يزال النموذج في مرحلة المعاينة البحثية، وليس هناك ضمان بأن تتيح أدوبي VideoGigaGAN للمستهلكين عبر Creative Cloud، مثل Premiere Pro.

وعرضت أدوبي خلال حدث MAX في شهر أكتوبر 2023 طريقة منفصلة لرفع الدقة تسمى Project Res-Up، وتحسن هذه الطريقة جودة ملفات GIF ولقطات الفيديو المنخفضة الدقة.

يشار إلى أن أدوبي ليست الشركة الوحيدة المنخرطة في هذا الجهد، إذ طورت كل من مايكروسوفت وإنفيديا تقنيات الدقة الفائقة للفيديو VSR.