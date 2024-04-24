أبوظبي تستضيف نهائي الجزء الأول من سباق الطائرات المسيّرة “DCL24”

أعلن دوري أبطال الطائرات المسيّرة لعام 2024 (DCL) انطلاق نهائي الجزء الأول من سباق (DCL24 DRONE PRIX) الذي سيقام خلال فعالية (دريفت إكس) في حلبة مرسى ياس في أبوظبي يوم 27 من أبريل الجاري.

يأتي هذا الحدث التاريخي كفعالية ختامية للجزء الأول من موسم دوري أبطال الطائرات المسيّرة (DCL24) الافتراضي، ويمثل عودة مرتقبة لسباقات الطائرات المسيّرة الواقعية، مصحوبة بعرض (DCL BIG DRONE) الآسر.

ففي تعاون استثنائي مع دوري أبوظبي للسباقات الذاتية (A2RL)، وفعالية (دريفت إكس)، وشركة (بيانات) Bayanat، الراعي الرئيسي للفعالية، يرتقي دوري أبطال الطائرات المسيّرة بتجربة هذا السباق إلى آفاق جديدة، إذ يعرض مهارات أفضل الطيارين في العالم عبر كل من المسابقات الافتراضية والواقعية.

وتؤكد الشراكة بين كل من دوري أبوظبي للسباقات الذّاتية، ودريفت إكس، وشركة بيانات عمق التزام دوري أبطال الطائرات المسيّرة بالتقدم التكنولوجي والشراكة المجتمعية.

ويتنافس في السباق أكثر من 64 فريقًا عالميًا، لتتأهل ستة فرق للمنافسة على اللقب في المباراة النهائية، وستنطلق مسابقات ربع النهائي ونصف النهائي للجزء الأول من دوري أبطال الطائرات المسيّرة لعام 2024 يومي 25 و26 من أبريل خلال فعالية (دريفت إكس) في جناح بيانات. وسيقام النهائي في يوم 27 من أبريل بالتعاون مع دوري أبوظبي للسباقات الذاتية في حلبة مرسى ياس.

وبالإضافة إلى المنافسة الشيقة، سيضيء (DCL BIG DRONE) سماء حلبة مرسى ياس بعرض مذهل لتكنولوجيا متقدّمة للطائرات المسيّرة، وستتاح أمام الحاضرين فرصة المشاركة في أجهزة محاكاة (DCL – The Game)، التي يستضيفها جناح بيانات، وخوض تجربة تعليمية مع طياري الطائرات المسيّرة المحترفين المشاركين في الدوري من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية المقامة في الموقع.

في هذا السياق، قال ماركوس ستامبفر؛ الرئيس التنفيذي لدوري أبطال الطائرات المسيّرة: “تُعدّ أنشطة دوري الأبطال في أبوظبي نقطة تحوّل في سباقات الطائرات المسيّرة، وفي جهودنا المستمرة لإدماج حماس الرياضات في أحدث ما تقدمه التكنولوجيا في مجال الطائرات المسيّرة، والتنقل الذاتي”.

وسيعرض الحدث أفضل 6 فرق تتنافس في هذا الدوري، وسيبرز قدراتهم وإستراتيجيتهم ومثابرتهم أثناء تنافسهم على لقب البطولة. ويُسلط هذا الاحتفال بالابتكار والمهارة في هذا السباق الضوء على مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لاستضافة الفعاليات الرياضية والتكنولوجية الكبرى.