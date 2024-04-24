آبل تخفض إنتاج نظارة فيجن برو

تعمل شركة آبل على خفض إنتاج نظارة الواقع المختلط الخاصة بها فيجن برو، نظرًا إلى تراجع الإقبال عليها.

ووفقًا لما ذكره المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينج تشي كو، فإن آبل خفضت إنتاج النظارة حتى قبل طرحها خارج الولايات المتحدة.

وتتوقع الشركة الآن بيع ما يتراوح بين 400 و 450 ألف وحدة خلال عام 2024 الجاري، وهو أقل بكثير من توقعاتها السابقة المتفائلة بمبيعات تتراوح بين 700 و 800 ألف وحدة، بحسب ما ذكره كو.

وتعمل آبل الآن على تعديل الخريطة الزمنية للإصدارات القادمة من النظارة، وقد تؤجل إطلاق الإصدار المنخفض التكلفة الذي تشير إليه التقارير الصحفية الأخيرة إلى ما بعد عام 2025.

وتأتي تلك الأخبار تماشيًا مع تقرير أخير لوكالة بلومبرغ الأمريكية أفاد بتراجع الإقبال على النظارة وتجربتها في متاجر التجزئة التابعة لآبل خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع استخدامها من مالكيها بمرور الوقت بعد الشراء.

وفي حال كانت مبيعات نظارة فيجن برو دون المستوى المطلوب، فقد يترك ذلك آثارًا سلبية في صناعة أجهزة الواقع المعزز والواقع الافتراضي بأكملها؛ لأن آبل نفسها عادةً ما تأخذ دورًا رياديًا في السوق، كما أن الشركة نفسها طرحت المنتج بتوقعات كبيرة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى بعض العوامل التي قد تقف خلف ذلك التراجع، ومنها ارتفاع سعر نظارة فيجن برو، إذ يبدأ من 3500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إصلاحها، والانتقادات التي طالتها لاحقًا لكونها تتسبب في دوار الحركة والغثيان والصداع مع الاستخدام المستمر لدى بعض المستخدمين، بجانب غياب تطبيقات أساسية في النظارة، وصعوبة الاعتماد عليها للاستخدام اليومي مقارنةً بالأجهزة التقليدية.