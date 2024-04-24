آبل تخطط لإطلاق تطبيق الآلة الحاسبة لأجهزة آيباد

تعتزم شركة آبل إتاحة تطبيق الآلة الحاسبة الخاص بها في أجهزة آيباد بعد مضي نحو 14 عامًا على إطلاقها.

وسيكون التطبيق الجديد متاحًا مع تحديث iPadOS 18 القادم لكافة الأجهزة المؤهلة للتحديث، ومن المقرر إعلان النظام الجديد منتصف العام، وإطلاقه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وكان افتقار أجهزة آيباد إلى تطبيق آلة حاسبة افتراضي فيها موضع سخرية من المستخدمين منذ وقتٍ طويل، إذ يُعد التطبيق من التطبيقات الأساسية التي لا غنى عنها في أي جهاز.

ومن أجل ذلك، يضطر المستخدمون إلى تنزيل تطبيقات خارجية للآلة الحاسبة من متجر آب ستور، مثل تطبيقات PCalc و Calcbot وغيرها.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير أخيرة بأن آبل ستعمل أيضًا على إعادة تصميم تطبيق الآلة الحاسبة في حواسيب ماك مع نظام macOS 15، إذ سيكون بالإمكان تغيير حجم نافذة التطبيق مع شريط جانبي لعرض العمليات الحسابية الأخيرة، وغيرها.

وعلى ذكر التطبيقات الافتراضية، يُقال أيضًا إن آبل ستضيف مزايا جديدة إلى تطبيق الملاحظات Notes من أجل إتاحة إضافة التسجيلات الصوتية مباشرةً من داخل التطبيق، والتكامل على نحو أفضل مع تطبيق الآلة الحاسبة، وتحسين عرض المسائل والمعادلات الرياضية داخله.

وما زالت هناك بعض التطبيقات الأساسية المهمة الغائبة عن أجهزة آيباد حتى الآن، ومنها واتساب وإنستاجرام، لكن شركة ميتا قد تطرح تطبيق واتساب لأجهزة آيباد على وجه الخصوص خلال وقتٍ قريب.