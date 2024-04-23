ميتا تعلن عددًا من التحديثات لنظاراتها الذكية

أعلنت ميتا عددًا كبيرًا من التحديثات الجديدة لنظاراتها الذكية راي بان، ويشمل ذلك إطارات جديدة، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي Meta AI، لزيادة فائدة النظارات.

وتتميز إطارات Skyler الجديدة بتصميم عين القطة المستوحى من عصر الطائرات النفاثة، وهي مصممة لتناسب الوجوه الصغيرة.

في حين تعد إطارات Headliner مناسبة إذا كانت نظارتك تنزلق عند ارتدائها أو تضغط على خديك.

وتوجد المئات من مجموعات الإطارات والعدسات المخصصة المختلفة عبر منصة Ray-Ban Remix، لذا يمكنك صنع نظارتك المناسبة. وصممت الشركة الإطارات الجديدة لتكون متوافقة مع عدسات الوصفات الطبية.

وأضافت ميتا القدرة على مشاركة ما تراه من خلال مكالمة فيديو عبر واتساب وماسنجر دون الحاجة إلى استخدام اليدين. وتطرح الشركة ميزة مكالمات الفيديو عبر نظاراتها الذكية تدريجيًا.

وكان بإمكانك في السابق إرسال رسائل تحتوي صورًا أو مقاطع فيديو ملتقطة بالنظارات، مع أنه لم يكن بإمكانك مشاركة الفيديو المباشر.

وتتوافق النظارة الذكية مع خدمة آبل ميوزك، إذ يمكنك التحكم في الخدمة دون استخدام اليدين لتشغيل أي شيء.

وأصبح بإمكان مالكي النظارة الموجودين في الولايات المتحدة وكندا الحصول على Meta AI، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يساعدك في إنجاز المهام والتواصل مع الأشخاص من خلال قول: “مرحبًا ميتا”.

ويمكنك التحكم في النظارات باستخدام الأوامر الصوتية والوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي بفضل Meta AI.

وبدأت ميتا في شهر ديسمبر 2023 اختبار الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، وذلك حتى تتمكن من سؤال نظارتك عما تراه، والسماح للنظارة بتقديم إجابات أو اقتراحات ذكية ومفيدة.

ويعد الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط بمنزلة مجموعة أدوات تسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي بمعالجة أنواع متعددة من المعلومات، ويشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت، وهو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه رؤية العالم من حولك في الوقت الفعلي وفهمه.

وبدءًا من الآن، تطرح ميتا هذه الوظيفة عبر نظارتها الذكية في الولايات المتحدة وكندا بصفتها نسخة تجريبية.

ويمكنك أن تطالب النظارات بوصف أي شيء تنظر إليه، وتقول ميتا إنها تستطيع أيضًا قراءة اللافتات بلغات مختلفة، إلى جانب ميزة تحديد المعالم.