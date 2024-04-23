“منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024” يناقش التوجهات المستقبلية للقطاع في الرياض

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة العاشرة من (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024) ICT indicators forum، في الرابع والعشرين من أبريل الجاري في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بالتعاون مع شركة (IDC) السعودية، وذلك برعاية معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ويهدف هذا المنتدى إلى استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية، وإبراز العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي، والكشف عن توجهات القطاع المستقبلية.

وأوضحت الهيئة أن (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024) سينعقد بحضور ومشاركة قادة قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، كما يستضيف نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين.

وستشهد أعماله أيضًا إقامة جلسات حوارية وعروض تقديمية لتسليط الضوء على مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية، وتوجهات شركة (IDC) للمملكة والعالم في 2024، وكذلك عرض الأداء المالي للقطاع في “أرقام”.

#منتدى_مؤشرات2024 يتطلع لمشاركة التوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات والتقنية، من خلال جلساته وحواراته وعروضه المتنوعة. للتسجيل: https://t.co/jVDmbuBs6W pic.twitter.com/CNN5rVaQ8p — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 19, 2024

كما سيسلط المنتدى الضوء على رحلة المملكة العربية السعودية نحو التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال إبراز تأثير المبادرات الحكومية في تمكين عملية التحول الرقمي عبر مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي. وسيكشف المنتدى عن أحدث نسخة من تقرير (إنترنت السعودية)، الذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماته في المملكة، كما تتطلع الهيئة إلى إبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات استثمارية وممكنات تعزز نمو الاقتصاد الرقمي وتقود إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.

وتدعو الهيئة المهتمين والمختصين لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني.