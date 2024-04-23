مقارنة بين هاتفي (Moto G Power 5G (2024 و Galaxy A25

يُعدّ هاتفا (Moto G Power 5G (2024 من موتورولا و Galaxy A25 من سامسونج من أحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ويأتي كلا الهاتفين بمواصفات جيدة، ويُباعان بسعر يقل عن 350 دولارًا. ويشترك كلا الهاتفين في سعة البطارية، ويحتويان على شاشات متقاربة بالحجم، لكنهما مختلفان في معظم المواصفات الأخرى.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي (Moto G Power 5G (2024 من موتورولا و Galaxy A25 من سامسونج:

التصميم:

يأتي هاتفا (Moto G Power 5G (2024 من موتورولا و Galaxy A25 من سامسونج بتصاميم بسيطة قريبة من تصاميم الطرز السابقة، وكلا الهاتفين يأتيان مع إطارات مصنوعة من البلاستك، وهما متقاربان بالوزن والسُمك؛ إذ يبلغ وزن هاتف موتورولا 201 جرام، ويبلغ سُمكه 8.5 ملم، وأما هاتف سامسونج فيبلغ وزنه 197 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.3 ملم.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Galaxy A25 بأربعة ألوان، هي: الأصفر (Personality Yellow)، والأزرق (Fantasy Blue) والأزرق الداكن (Optionistic Blue)، وأما هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 فيتوفر بلونين، هما: البنفسجي (Pale Lilac)، والأزرق الداكن (Midnight Blue).

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy A25 شاشة Super AMOLED كبيرة تأتي بقياس قدره 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 396 بكسلًا في البوصة الواحدة.

وأما هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 فيضم شاشة IPS LCD أكبر قليلًا من شاشة هاتف سامسونج، وتأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة قدرها 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تتفوق شاشة هاتف سامسونج على شاشة هاتف موتورولا في الوضوح؛ إذ تمتاز شاشات AMOLED بأنها أكثر وضوحًا من شاشات LCD، وهذا يعني أن استخدام هاتف سامسونج في الخارج تحت ضوء الشمس سيكون أفضل من استخدام هاتف موتورولا.

الكاميرا:



يضم هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وأما هاتف Galaxy A25 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي العدسة الأساسية والعدسة الثانية بالمواصفات نفسها الخاصة بعدسات كاميرا هاتف موتورولا، وأما العدسة الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما في هاتف موتورولا فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ F/2.4.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف سامسونج تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية في هاتف موتورولا. أما الكاميرا الأمامية، فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية في كلا الهاتفين.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Moto G Power 5G 2024 بمعالج (MediaTek Dimensity 7020) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (IMG BXM-8-256)، وهو قادر على أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، ومع ذلك، قد لا يكون قويًا بما يكفي للتعامل مع الألعاب الكثيفة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وسيحصل على ترقية رئيسية واحدة فقط لنظام التشغيل وتحديثات أمنية مدةً قدرها ثلاث سنوات.

أما هاتف Galaxy A25 فيعمل بمعالج (Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.

سيحصل هذا الهاتف على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وواجهة المستخدم، وسيحصل على تحديثات أمنية لمدة قدرها خمس سنوات.

البطارية والشحن:

كلا الهاتفين يحتويان على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولكن هناك فرق في سرعة الشحن؛ إذ تدعم بطارية هاتف سامسونج تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وأما بطارية هاتف موتورولا فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا وهذه المزية غير متوفرة في هاتف سامسونج.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 بسعر قدره 300 دولار، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy A25 بسعر يبدأ من 300 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي (Moto G Power 5G (2024 و Galaxy A25:

ا لمواصفات Moto G Power 5G 2024 Samsung Galaxy A25 المعالج معالج (Dimensity 7020) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. معالج (Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر الشاشة 6.7 بوصات من نوع (IPS LCD). 6.5 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق الداكن، والبنفسجي. الأصفر، والأزرق الداكن، والأزرق. الوزن 201 جرام. 197 جرامًا. السعر 300 دولار. يبدأ من 300 دولار.