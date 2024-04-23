مايكروسوفت تتطلع إلى تعزيز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي

تتطلع مايكروسوفت إلى استضافة اجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين من أربع شركات تكنولوجيا كورية جنوبية كبرى في قمة MS CEO 2024 المقرر عقدها في تاريخ 14 مايو 2024، إذ تبحث الشركات الكبرى في العالم عن شراكات جديدة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبصفتها موردًا رائدًا لحلول الذاكرة العالية الأداء الضرورية لرقاقات الذكاء الاصطناعي، فإن مايكروسوفت تأمل عقد شراكة مع سامسونج، إذ من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى بين الشركتين في الشهر المقبل.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن القمة تعد بمنزلة مناقشة مغلقة بين شركة مايكروسوفت وسامسونج وإل جي و SK Telecom و SK Hynix، ومن المفترض أن يحضر الاجتماعات مع كبار المديرين التنفيذيين للشركات الأجنبية كلٌ من مؤسس الشركة بيل جيتس والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

ودعت مايكروسوفت لحضور الاجتماع كلًا من كيونغ كي هيون، رئيس أعمال أشباه الموصلات في سامسونج، وكواك نوه جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix، وتشو جو وان، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي، وريو يونغ سانغ، الرئيس التنفيذي لشركة SK Telecom.

ويهدف الاجتماع إلى استكشاف الفرص لتعزيز الشراكة بين الشركات وتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجح أن تركز المناقشات مع سامسونج و SK Hynix على توريد شرائح الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي تعد واحدة من المعدات الرئيسية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وبصرف النظر عن رقاقات الذاكرة، قد تكون أقراص الحالة الصلبة العالية الأداء للخوادم جزءًا من الصفقة، وهي مكونات عتادية مهمة مطلوبة في تطوير نماذج اللغات الكبيرة.

ويعد من النادر أن تطلب مايكروسوفت مشاركة كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية، مما يوضح مدى جدية مايكروسوفت في تشكيل تحالفات تساعدها في التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبخلاف تحديد مصادر شرائح الذاكرة، قد تجري مايكروسوفت أيضًا مناقشات مع سامسونج وإل جي فيما يتعلق بتثبيت خدماتها للذكاء الاصطناعي في منتجات تلك الشركات.

وتعمل سامسونج على مسرعين جديدين للذكاء الاصطناعي، هما Mach-1 و Mach-2. ويدخل هذان المنتجان الجديدان مرحلة الإنتاج قريبًا. ومن الممكن أن تستخدم مايكروسوفت إحدى الرقاقتين أو كلتيهما في المستقبل.

وتستخدم سامسونج منتجات برامج مايكروسوفت منذ مدة من الوقت، مع أن مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مدعومة بنموذج جوجل المسمى Gemini، وتأمل مايكروسوفت إدماج خدماتها في Galaxy AI.