كيف تعرف أن كاميرا الويب في حاسوبك قد تعرضت للاختراق؟

يُعدّ اختراق كاميرا الويب الخاصة بحاسوبك من المشكلات الخطيرة التي قد تتعرض لها، ولا يُعدّ اختراق كاميرا الويب انتهاكًا للخصوصية فحسب، بل يمكن أن يساعد في الاستيلاء على البيانات البيومترية وغيرها من المعلومات الشخصية التي يمكن استخدامها لسرقة هويتك.

غالبًا ما تكون كاميرا الويب المخترقة جزءًا من هجوم شامل للبرامج الضارة، لذا فإن حماية نفسك منها تتضمن استخدام أفضل برامج الحماية من الفيروسات مع الحفاظ على تحديث نظام التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك دائمًا مراقبة العلامات الدالة على اختراق كاميرا الويب، وسنذكر فيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها:

1- مؤشر كاميرا الويب يعمل في أوقات غريبة:

تحتوي كاميرا الويب الخاصة بحاسوبك على مؤشر ضوئي صغير بجانبها، سواء كانت كاميرا ويب داخلية مدمجة في الحاسوب، أو كاميرا خارجية أضفتها بنفسك. ويمكنك رؤيته قيد التشغيل عند تنشيط كاميرا الويب لإجراء مكالمة مرئية.

ومع ذلك، إذا لاحظت تشغيل ضوء الكاميرا في أوقات غريبة، خاصة عندما لا تستخدم الكاميرا، فهذا دليل واضح على أن هناك شخصًا قد سيطر على كاميرا الويب الخاصة بحاسوبك من بُعد واستخدمها في ذلك الوقت. وإذا لاحظت حدوث ذلك، فيجب عليك التحقق بسرعة إذا كانت هناك أي تطبيقات قيد التشغيل تستخدم كاميرا الويب.

في معظم الحالات، لا ينبغي لأي تطبيق تشغيل كاميرا الويب في حاسوبك دون الحصول على إذن منك، لكن إذا حصل ذلك، فعليك حذف أي تطبيقات تستخدم الكاميرا دون إذن، أو تغيير إعداداتها لمنعها من الوصول إلى الكاميرا إلا في الأوقات التي تريدها أنت.

2- كاميرا الويب تعمل في أثناء تصفح الويب:

تحقق لمعرفة كون مؤشر كاميرا الويب يضيء في كل مرة تفتح فيها متصفح الإنترنت سواء كان كروم أو Firefox، أو غيرهما، وإذا لاحظت ذلك فهذا دليل على أن لديك إضافة في المتصفح تستخدم الكاميرا.

يمكنك تعطيل جميع الإضافات المثبتة في المتصفح، ثم تفعيلها مرة أخرى واحدة تلو الأخرى، ثم إعادة تشغيل المتصفح في كل مرة لتحديد الإضافة التي تستخدم الكاميرا، ثم يجب حذفها.

3- وجود ملفات فيديو لكاميرا الويب مخزنة في حاسوبك:

لنفترض أن أحد المتسللين تمكن من التحكم من بُعد في كاميرا الويب الخاصة بحاسوبك وتشغيلها، ومحاولة التسجيل بها. ماذا يحدث بعد ذلك؟

ستُحفظ مقاطع الفيديو المسجلة في حاسوبك حتى لو كان أحد المتسللين يحاول جمعها. وهذا يعني أن أسهل الطرق للتحقق إذا كنت قد تعرضت للاختراق فتح المجلدات المخزنة في قرص التخزين (hard drive) والتحقق من ملفات الفيديو الخاصة بكاميرا الويب، للبحث عن مقاطع فيديو لم تحفظها، وقد تحتوي ملفات الفيديو الغريبة على أسماء غير مفهومة أو علامات عشوائية.

4- تغيّر إعدادات الأمان في حاسوبك بطريقة غريبة:

قد تُغير بعض البرامج الضارة إعدادات الأمان في حاسوبك لتسهيل التحكم في كاميرا الويب وإرسال أو استقبال ملفات الفيديو.

افتح تطبيق كاميرا الويب في حاسوبك وتحقق من إعدادات الأمان وإمكانية الوصول لمعرفة إذا كان هناك أي شيء يبدو غريبًا، وراقب بنحو خاص التطبيقات الغريبة التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق من أمان نظام التشغيل في حاسوبك لمعرفة إذا عُطّلت جدران الحماية أو أي إجراءات أمنية أخرى في حاسوبك، وراقب هذه الإعدادات باستمرار، حتى تعرف إذا تغيرت فجأة.

5- اكتشاف تطبيقات مشبوهة عبر برنامج مكافحة الفيروسات:

يُمكن لبرامج مكافحة الفيروسات الجيدة فحص الحاسوب باستمرار بحثًا عن الملفات أو الأنشطة المشبوهة. وإذا كان لديك برنامج لمكافحة الفيروسات، فيمكنك أيضًا إجراء فحص يدوي للكشف عن أي برامج ضارة أو نشاط غريب في حاسوبك.

وبعد إجراء الفحص، تحقق من التفاصيل لمعرفة إذا كانت كاميرا الويب في حاسوبك مخترقة أم لا، وتحقق من أن برنامج مكافحة الفيروسات قد أزال جميع التطبيقات والمحتوى المشبوه.