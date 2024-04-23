كيف تتفوق ساعات أندرويد الذكية على جهاز Humane AI Pin الجديد؟

بدأ العديد من الأشخاص باستخدام جهاز الذكاء الاصطناعي Humane AI Pin الذي أُطلق في الأسواق قبل مدة قصيرة بعد إعلانه في شهر نوفمبر 2023. وكتب العديد من المراجعين عن تجربة استخدام هذا الجهاز والعديد منهم وجدوا أنه مُخيب للآمال وواجهوا مشكلات مثل: بطء الاستجابة، وارتفاع درجة حرارة الجهاز، وغير ذلك.

أطلقت شركة Humane جهاز AI Pin بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، واختارت الحجم الصغير مع عدم إضافة شاشة إلى الجهاز لمساعدتك في تقليل استخدام هاتفك الذكي. ولكن عندما تفكر في الأمر، ألا تحقق الساعات الذكية هذا الهدف بالفعل؟

في الواقع، يمكن لساعات أندرويد الذكية القيام بجميع الوظائف الأساسية التي يقوم بها جهاز الذكاء الاصطناعي Humane AI Pin، وسنوضح لك فيما يلي أبرز هذه الوظائف:

1- تدوين الملاحظات:

يمكن لجهاز Humane AI Pin تدوين ملاحظات وإنشاء قوائم المهام، وبعد استخدام Cosmos وهو نظام تشغيل AI Pin لإنشاء ملاحظة أو قائمة مهام وإدخال جميع المعلومات، ستُخزّن في موقع الويب Humane Center وليس في تطبيق مصاحب للجهاز؛ إذ تريد شركة Humane أن يكون AI Pin منتجًا مستقلًا تمامًا عن الهاتف لدرجة أنها ترفض إنشاء تطبيق مصاحب مخصص، ومن هنا جاءت الحاجة إلى موقع ويب. وهذا يعني أن الملاحظات والقوائم التي تكتبها لن تتزامن مع تطبيق في هاتفك، وسيكون تعديلها أو عرضها أكثر صعوبة مقارنةً باستخدام تطبيق مصاحب.

إن تدوين الملاحظات من المهام التي يمكن للساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS أن تفعله بنحو أفضل من Humane AI Pin. وهناك عدد قليل من تطبيقات تدوين الملاحظات والإنتاجية المتاحة في متجر جوجل التي يمكن تثبيتها في الساعات الذكية، ولكن يمكن الاعتماد على تطبيق Google Keep لإنشاء ملاحظات سريعة في الساعة.

يتيح لك Keep إنشاء ملاحظات أو قوائم مهام جديدة في الساعة مباشرة، وهذه الطريقة أسرع من تدوين الملاحظات باستخدام الأوامر الصوتية أو نظام Cosmos في جهاز AI Pin. بالإضافة إلى ذلك، ستتزامن الملاحظات التي تضيفها إلى Keep أيضًا في كل أجهزتك وسيكون من السهل تعديل الملاحظات أو القوائم الجديدة.

2- إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية:

يمكن لجهاز Humane AI Pin إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ويمكن للساعات الذكية أيضًا إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات من خلال الاتصال بهاتف ذكي قريب. كما تتوفر بعض الساعات الذكية الرائدة في إصدارات LTE التي تسمح لك بإضافة خطة بيانات ورقم هاتف مع إمكانية مزامنته مع رقمك الرئيسي.

3- تعرّف الوقت والتاريخ والطقس:

يمكن استخدام Humane AI Pin للتحقق من المعلومات الأساسية دون إخراج هاتفك، أو إبعادك عن مهمتك الحالية. لكن هذا الأمر يمكن للساعات الذكية القيام به منذ وقت طويل؛ إذ يظهر على وجه الساعة الوقت، ويمكنك إضافة ويدجت الطقس والتاريخ، وهذا يعني أنه يمكنك تعرّف الوقت والطقس والتاريخ في أي وقت دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك، أو ترك المهمة التي تقوم بها في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعات الذكية التي تضم شاشات تدعم خاصية التشغيل الدائم (AOD) أن تعرض لك هذه المعلومات الأساسية دون الحاجة إلى النقر فوقها أو حتى طلب معرفة الوقت أو التاريخ من المساعد الصوتي.

من ناحية أخرى، من غير المناسب طرح أسئلة على المساعد الصوتي في بعض المواقف ولأن AI Pin يعتمد بنحو أساسي على المساعد الصوتي والأوامر الصوتية فلن يكون مناسبًا للاستخدام دائمًا على عكس الساعات الذكية التي يمكنك استخدامها في معظم الأوقات دون الحاجة إلى مساعد صوتي، على سبيل المثال: إذا كنت في اجتماع عمل وأردت معرفة الوقت وأنت ترتدي جهاز AI Pin وأردت أن تسأل هذا الجهاز عن الوقت، وقلت بصوت مرتفع أخبرني عن الوقت ويرد الجهاز عليك بصوت مرتفع أيضًا، فهذا لن يكون مناسبًا في أثناء حضور اجتماع عمل.

4- التحدث مع المساعد الصوتي:

إن أهم مزية يتمتع بها جهاز الذكاء الاصطناعي Humane AI Pin، القدرة على الإجابة عن أي استفسار تقريبًا؛ إذ تستخدم Humane نماذج لغوية كبيرة للإجابة عن جميع الأسئلة التي تطرحها، ومع ذلك قد يفشل الجهاز في تقديم الإجابات الصحيحة في بعض الأوقات.

ففي المراجعة التي نشرها موقع The Verge لجهاز AI Pin، ظهر أن الجهاز فشل في الإجابة عن سؤال عن جسر بروكلين، وهذا مجرد مثال واحد على العديد من الأشياء التي قد يقولها Humane AI Pin بنحو غير صحيح، وإذا كان عليك التحقق من كل ما يقوله جهاز AI Pin، فلماذا لا تسأل جوجل من البداية وتحصل على إجابة موثوقة أكثر؟

هنا يمكننا القول إن ساعات أندرويد الذكية قادرة على أداء مهمة AI Pin الأساسية بنحو أفضل بفضل مساعد جوجل المدمج؛ إذ يمكنك دائمًا طرح أي أسئلة على المساعد الصوتي في ساعتك الذكية وسيقدم لك إجابات جيدة.

ومع أنك لن تتمكن من استخدام ساعتك الذكية لالتقاط صور لبعض الأشياء الموجودة حولك والسؤال عنها على عكس AI Pin، ما تزال الساعات الذكية قادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما يظهر حولك، كأن تسأل: ما التقييمات الخاصة بمطعم Carmine’s في تايمز سكوير؟

بنحو عام، يُعدّ وجود مساعد جوجل الصوتي في الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS مزية كبيرة، ويمكن لهذا المساعد الصوتي منافسة الإصدار الحالي من النموذج اللغوي الذي يستند إليه AI Pin.