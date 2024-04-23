“شمس” تطلق النسخة الثالثة من بطولة الألعاب الإلكترونية

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) تنظيم بطولة (شمس للألعاب الإلكترونية) في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 من أبريل الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها (شمس) لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتقام البطولة هذا العام تحت رعاية (speedy comics)، على مدار أيامها الثلاثة من الرابعة إلى العاشرة مساءً، وذلك في ألعاب فيفا 24، وتيكن 8، وسوبر سماش بروس، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للفائزين 30 ألف درهم.

وتعليقًا على ذلك، قال راشد عبدالله العوبد؛ مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس): “إن هذه البطولة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمدينة الشارقة للإعلام لتنمية مهارات الأجيال الجديدة وتطويرها واكتشاف المواهب الناشئة في عالم الألعاب الإلكترونية”. وأكد أهمية هذه الرياضات في بناء شخصية اللاعبين من خلال القيم مثل: الإصرار والطموح وروح التحدي هذا إلى جانب دعم “شمس” الدائم للأنشطة الترفيهية والثقافية في المنطقة.

وتابع قائلًا: “تُعدّ هذه البطولة خطوة إضافية في سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رئيسية لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية”.

وأضاف العوبد أن هذه البطولة لن تكون مجرد منافسة، بل ستكون تجربة لا تُنسى لمحبي الألعاب الإلكترونية، حيث ستجمع بين المهارة والإثارة وروح المنافسة في أجواء ترفيهية لا تضاهى. داعيًا الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر حساب شمس في منصة إنستاجرام (Shamssmc).