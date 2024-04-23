شركة G42 الإماراتية تعقد شراكة مع كوالكوم

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي G42 الإماراتية تعاونها مع مجموعة كوالكوم الأمريكية من أجل توظيف حلول الذكاء الاصطناعي Qualcomm Cloud AI 100 في شركة Core42 التابعة لها، وفقًا لما ذكره بيان الشركة.

وتوفر حلول كوالكوم Cloud AI 100 مزايا مختلفة للشركات التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي بكثافة عالية فيما يتعلق بالأداء والأسعار والمرونة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتعتزم شركة Core42 استخدام حلول كوالكوم في منصة Condor AI الخاصة بها، وهي منصة حوسبة سحابية متطورة توفر طبقة بنية تحتية محسنة مع حلول من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق.

وقال كيريل إيفتيموف، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة G42 والرئيس التنفيذي لشركة Core42: “مع Qualcomm Cloud AI 100 Ultra، سنوفر وصولاً فريدًا إلى أداء الذكاء الاصطناعي الذي لا مثيل له بجزء صغير من التكلفة الحالية”.

وتسعى الشركة الإماراتية عبر ذلك التحالف إلى توفير خدمات الذكاء الاصطناعي بأداءٍ عالٍ وتكلفة مقبولة لعملائها الذين يسعون إلى الوصول إلى أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وتقدم منصة Condor AI من Core42 حلولاً محسّنة معتمدة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على استيعاب أي نموذج مُدرب وجعله جاهزًا للعمل والإنتاج.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، وقَّعت شركة G42 أيضًا اتفاقية مع شركة مايكروسوفت تستثمر بموجبها مايكروسوفت مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية لإمدادها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.