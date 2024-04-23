شاومي تطلق تلفاز ريدمي ماكس 100

أطلقت شركة شاومي الصينية تلفازها الذكي الجديد ريدمي ماكس 100 (Redmi Max 100) للترفيه والألعاب، بشاشة ضخمة يبلغ قياسها 100 إنش بدقة قدرها 4K ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا كما تدعم الشاشة تقنية معدل التحديث التكيفي (VRR).

ويستخدم التلفاز تقنية تعويض الحركة MEMC بمعدل يصل إلى 120 هرتزًا، وقد يصل معدل التحديث إلى 240 هرتزًا للتعامل مع المشاهد السريعة بشكل سلس.

وتتميز الشاشة بألوانها المُشبعة، إذ يمكن للشاشة إنتاج ما يزيد على مليار لون بدرجة عالية من الدقة، كما تغطي 94% من الطيف اللوني DCI-P3، ويدعم التلفاز أيضًا تقنية ‏Qingshan من شاومي لحماية العين من الإجهاد مع فترات الاستخدام الطويلة.

ويحتوي التلفاز على ثلاثة منافذ من نوع HDMI ومنفذي USB-A ومنفذ إيثرنت ومنفذ AV، كما يدعم الجهاز تقنية AMD FreeSync لتحسين تجربة الألعاب الداعمة لتلك التقنية.

ويأتي تلفاز ريدمي ماكس 100 مزودًا بأربعة مكبرات للصوت داعمة لتقنيات Dolby Atmos مع تقنية DTS-X لمعالجة الصوت.

ويعمل التلفاز بمعالج A73 الرباعي النواة مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة قدرها 64 جيجابايت، ويدعم الاتصال بشبكات واي فاي 6، ويعمل بنظام HyperOS الجديد من شاومي الذي يتيح تثبيت التطبيقات الداعمة لنظام أندرويد.

وترفق شاومي مع التلفاز جهازًا للتحكم من بعد (ريموت كنترول) يتصل بالتلفاز عبر بلوتوث وتقنية الاتصال القريب المدى NFC لتسهيل التحكم في التلفاز، كما يدعم التحكم بالأوامر الصوتية.

ويبلغ سعر تلفاز ريدمي ماكس 100 نحو 1250 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للشراء فقط حاليًا داخل الصين.