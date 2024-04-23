سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد جالاكسي C55

كشفت شركة سامسونج عن هاتف جالاكسي C55، وهو هاتف جديد من هواتف الفئة المتوسطة يحمل مواصفات تشبه مواصفات هاتف جالاكسي M55، لكن الشركة ميزته بتصميم يشبه الجلد مع إطار مستدير.

ويحتوي هاتف جالاكسي C55 على شاشة من نوع أمولد قياسها 6.7 إنشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا.

وتضم الشاشة كاميرا سيلفي بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4 في النتوء الدائري في الشاشة، في حين أن الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع مثبت بصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أخرى مساعدة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويمكن للهاتف الذكي تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، ومقاطع فيديو بطيئة الحركة بدقة قدرها 720 بكسلًا بمعدل يصل إلى 240 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 1، كما يحتوي على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر منفذ USB-C بقوة تصل إلى 45 واطًا.

ويحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الإصبع ويدعم واي فاي 6 و بلوتوث 5.2، ويدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD وبطاقتي SIM.

ويأتي هاتف جالاكسي C55 مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 14، ووعدت سامسونج بتوفير أربعة تحديثات رئيسية سنوية لنظام أندرويد، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر هاتف سامسونج جالاكسي C55 حاليًا في الصين فقط، بسعر يصل إلى 300 دولارٍ أمريكي، ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد توفره في الأسواق العالمية.