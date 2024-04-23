سامسونج تعمل على هاتف جالاكسي S24 FE

تعمل سامسونج على تطوير إصدار FE من سلسلة هواتف جالاكسي S24 التي صدرت مطلع العام الجاري استعدادًا لإطلاقه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع “جالاكسي كلوب” المتخصص في أخبار الشركة الكورية، فإن هاتف جالاكسي S24 FE قيد التطوير حاليًا تحت اسم R12، ويتبع ذلك الاسم نظام التسمية الذي استخدمته سامسونج لهواتف FE السابقة.

وعادةً ما يأتي إطلاق إصدارات FE بعد نحو 6 أشهر من إطلاق إصدارات S الرئيسية، لكن يبدو أن إطلاق هاتف S24 FE قد يستغرق وقتًا أطول، مما يعني أن الهاتف قد لا يُطلق منتصف العام الجاري خلال أشهر الصيف.

وتزعم المصادر أن هاتف جالاكسي S24 FE قد يصل الأسواق أواخر عام 2024 الجاري، أو مطلع عام 2025 المقبل، ويرجع ذلك التأخير المزعوم إلى المشاكل الإنتاجية التي تعانيها سامسونج وفقًا للتقارير الأخيرة.

وأصدرت سامسونج سلسلة جالاكسي S24 مطلع العام الجاري بنظام أندرويد 14 مع وعد من الشركة بتوفير التحديثات لها لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستكون متوفرة أيضًا في الإصدار القادم من السلسلة.

ولا توجد تفاصيل تخص المواصفات المتوقعة للهاتف حتى الآن، لكن من المؤكد أنه سيكون أقل سعرًا من هاتف S24 الأساسي الذي يبدأ سعره من 800 دولارٍ أمريكي.

وتعتزم سامسونج إطلاق منتجات جديدة منتصف العام الجاري، أبرزها الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي من سلسلة جالاكسي زد فولد وزد فليب.