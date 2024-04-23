دائرة عجمان الرقمية تبرم شراكة مع سبرينكلر لتوفير تجربة موحدة لسكان الإمارة عبر جميع القنوات

أعلنت شركة (سبرينكلر) Sprinklr؛ شركة البرمجيات المطورة للمنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM)، اليوم إبرام شراكة مع دائرة عجمان الرقمية (DDA). وتأتي الشراكة في إطار الدعم الذي تقدمه (سبرينكلر) إلى دائرة عجمان الرقمية في سعيها إلى تطبيق برنامج مبتكر متعدد القنوات يهدف إلى توحيد تجربة تفاعل السكان مع جميع الهيئات الحكومية في إمارة عجمان.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت الدكتورة عهود علي شهيل، المدير العام لدائرة عجمان الرقمية: “تُعدّ شراكتنا مع (سبرينكلر) خطوة مهمة في طريق إحداث تغيير جذري في طرق تفاعل المتعاملين مع الخدمات في إمارة عجمان. ونحن واثقون بأن الجمع بين فهمنا العميق للخدمات الحكومية والتصميم البشري من جهة ومنصة إدارة تجربة العملاء المتطورة المقدمة من (سبرينكلر) من جهة أخرى، سيمكّننا من الحصول على معلومات قيّمة حول رحلة المتعاملين مع خدماتنا، ويتيح لنا تقديم خدمات مبسطة ومخصصة في جميع نقاط التفاعل الرقمي معهم”.

وأضافت: “يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بدفع الابتكار وتحسين رضا المتعاملين عن الخدمات في إمارة عجمان، حيث حرصنا على استخدام منصة (سبرينكلر) لتحسين إمكانيات وكلائنا وتعزيزها بقدرات الذكاء الاصطناعي، كما وظفنا قوة النماذج اللغوية الكبيرة من أجل دعم روبوتات الدردشة في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل على طرح خدمات حكومية عبر المنصة؛ الأمر الذي يتضمن إدراج الخدمات في روبوتات الدردشة وعبر مركز الاتصال على الرقم 80070″.

وتندرج الشراكة ضمن إطار رسالة دائرة عجمان الرقمية الرامية إلى تحسين تجربة المتعاملين في الإمارة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة ومتكاملة ومبتكرة عبر جميع القنوات.

وتشمل منصة (سبرينكلر) المعززة بالذكاء الاصطناعي خدمات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والصوتية، والاستماع الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي التحاوري لروبوتات الدردشة، والتحليل الصوتي، وستسهم هذه المنصة في مساعدة فريق الدائرة في فهم رحلة سكان الإمارة والزوار مع الخدمات الحكومية على نحو أفضل، وتقديم خدمات مبسطة ومخصصة لهم.

وحققت دائرة عجمان الرقمية منذ إطلاق الخدمات للجمهور العام الماضي نتائج ملموسة، إذ نجحت في تقليل الوقت اللازم لاستفسارات المتعاملين في جميع القنوات الرقمية بنسبة بلغت 55%، وتمكّنت من تحقيق مكاسب متميزة متعلقة بكفاءة عملياتها تمثلت في توفير نحو 10 ساعات عمل أسبوعيًا في إنتاج المحتوى.

وقد أدت هذه النقلة الإستراتيجية إلى إحداث وفرة ملموسة وصلت إلى 900 ألف دولار أمريكي وذلك بفضل إعادة استخدام المحتوى وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، قال هيثم الخطيب، نائب الرئيس الأول لقسم أسواق النمو في شركة (سبرينكلر): “نحن فخورون بشراكتنا مع دائرة عجمان الرقمية وحريصون على دعم جهودها الدؤوبة لإحداث تغير جذري في تفاعل المتعاملين مع الخدمات في إمارة عجمان. وتشكل النتائج التي حققتها إلى الآن شهادة على مهارات فريق عمل دائرة عجمان الرقمية وشغفه بتقديم خدمات متميزة لسكان الإمارة وزوار المنطقة. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بدفع الابتكار وتحسين مستويات رضا المتعاملين في الشرق الأوسط”.