“بيانات” تنقل زوار “دريفت إكس” بمركبات ذاتية القيادة

أعلنت شركة (بيانات) Bayanat، المزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عزمها نشر أسطول من المركبات الذاتية القيادة بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، بما يشمل: سيارات الأجرة الروبوتية (TXAI)، والحافلات الصغيرة الروبوتية (Minibus)، ووسائل النقل السريع الآلية (ARTs)، لنقل الزوّار إلى فعالية (دريفت إكس) الافتتاحية في أبوظبي في مرسى ياس بجزيرة ياس.

وسيتوفر الأسطول الذاتي القيادة خلال يومي 25 و 26 أبريل، وسيعمل خلال ساعات افتتاح الفعالية، وسيساهم في تسهيل نقل الزّوار حول الفعالية، كما يُتوقع أن يصبح عامل جذب رئيسي في (دريفت إكس).

وسيُشغل الأسطول بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل (DMT)، ومركز النقل المتكامل (ITC)، وسيَنقل عددًا كبيرًا من الركاب خلال الفعالية التي تستمر ليومين.

وسيوفر أسطول بيانات خدمات النقل لزوار مختارين من فندق دبليو، ومواقع التوصيل في مختلف أنحاء حرم مرسى ياس. وعند الوصول إلى الموقع، يمكن للزوار الاستمتاع بوسائل النقل السريع الآلية (ART) للتنقل بين مواقف السيارات والمدخل الرئيسي.

كما يمكن للزوار طلب رحلة من خلال تطبيق (دريفت إكس) المخصص، الذي يستفيد من تقنية المواقع الدقيقة التي تُسمى (what3words)، لضمان سلاسة عمليات استقبال الركاب ونقلهم.

وتعتمد تقنية (what3words) على نظام عنواني قائم على تقسيم المواقع الجغرافية إلى مربعات بدقة تصل إلى ثلاثة أمتار لكل مربع، وتمنح كل مربع مزيجًا فريدًا من ثلاث كلمات متتابعة لعنونة الموقع، مما يضمن سهولة تحديد المواقع بدقة، وسيعتمد تطبيق (دريفت إكس) على العناوين المقدمة من (what3words) لتحديد مواقع استقبال الركاب ونقلهم، بالإضافة إلى المواقع الرئيسية حول مقر الحدث.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: “انطلاقًا من التزامنا الراسخ بتطوير حلول التنقل الذكي والتنمية الحضرية، يُعدّ الأسطول الذي تديره شركة بيانات بالتعاون مع مركز النقل المتكامل من المركبات الذاتية القيادة علامةً فارقة حقيقية في حلول التنقل الذكية. فمنذ عام 2021، نقلت سيارات الأجرة الروبوتية، والحافلات الصغيرة الروبوتية، ووسائل النقل السريع الآلية عشرات الآلاف من المستخدمين، مما يدل بوضوح على زيادة طلب الحلول المستدامة لوسائل النّقل الذاتية القيادة. وفي بيانات تنعكس رؤيتنا لمستقبل التنقل، ونحن واثقون بأن نجاح المركبات الذاتية القيادة سيمتد إلى ما وراء حدود منطقتنا”.

ومن جانبه، قال كريس شيلدريك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة what3words: “تقدم بيانات خدمة مذهلة خلال فعالية (دريفت إكس) المثيرة هذه. وبدوره سيضمن تطبيق (دريفت إكس) المخصّص الذي يتميز بخاصية إدخال عنوان (what3words) توجه الرّكاب إلى الوجهة الصحيحة بالضبط في كل مرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارات الأجرة الروبوتية (TXAI) قد أطلقت في عام 2021 كمشروع أولي مبتكر، وهي أول مركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومنذ إطلاقها، قطع أسطول النقل الذاتي، الذي يضم سيارات الأجرة الروبوتية والحافلات الصغيرة ووسائل النقل السريع الآلية ART، أكثر من 500،000 كيلومتر وأكمل ما يقرب من 16،000 رحلة. وقد ظل مسؤول السّلامة موجودًا في السيارة ويمكنه التحكم إذا لزم الأمر، مع أن معظم القيادة أُديرت دون تدخل بشري وأن السيارة تُعتبر مستقلة تمامًا.

ويأتي نجاح TXAI نتيجة ملموسة لإدماج رؤى الذكاء الاصطناعي في قدرات الذكاء الجيومكاني (gIQ) الخاصة بشركة بيانات، التي توفر البنية التحتية للبيانات المهمة لتشغيل الأنظمة غير المأهولة، بما يشمل: الخرائط وتحديد المواقع العالية الدقة، في حين أن الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل استقلالية المركبات ممكنة.

ولطالما كانت بيانات رائدة في مجال القيادة الذاتية والأنظمة غير المأهولة في الشرق الأوسط، ولديها سجل حافل بالقدرة التكنولوجية والدراية الفنية بما يشمل: الحلول المستقلة والبنية التحتية السحابية والتوائم الرقمية والبنية التحتية للشحن وتطبيقات النقل الشاملة والاختبار والمحاكاة.