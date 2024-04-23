“إم جي موتور” تطلق سيارة MG 7 السيدان الفاخرة الجديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة (إم جي موتور) MG Motor، إطلاق سيارة (MG 7) السيدان الجديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان والعراق، لتشكّل بذلك توسعة بارزة لمجموعة طرازات العلامة التجارية البريطانية المنشأ.

وتتألق MG 7 بالحداثة المتناغمة مع التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة والخصائص المتعلقة بالأداء، وتأتي مزودة بخيار من محركات وقود البنزين مع الشاحن التوربيني بسعة تبلغ 1.5 لتر و2.0 لتر. ومن ثم تَعِد سيارة (MG 7) الجديدة بتوفير تجربة قيادة مشوقة.

أبرز مزايا سيارة (MG 7) الجديدة:

تُعدّ (MG 7) أول سيارة سيدان كبيرة الحجم على الإطلاق ضمن مجموعة طرازات (إم جي موتور)، ولقد صممت بعناية بهدف التمتع بمزايا الدقة والأناقة. ويكمّل هذا التصميم الإيروديناميكي الانسيابي الذي يضمن تميزها عن غيرها على الطريق، بينما تجمع بسلاسة بين التطور والأناقة العالية. وبهدف الارتقاء بمظهرها أكثر، تتمتع الطرازات الثلاثة الموجودة ضمن أعلى فئة بملاقط رياضية حمراء للمكابح وعجلات بحجم يبلغ 19 بوصة، مما يعزّز المظهر الديناميكي للسيارة أكثر.

وتبقى العناصر التصميمية الملفتة بارزة أيضًا داخل المقصورة، حيث تُرحب بالركاب عبر مقاعد (Storm Eye) المدمجة بأسلوب أنيق، والمصممة بعناية لمنح الدعم لطريقة عمل الجسم وتعزيز راحته.

ويتألق الطراز ضمن فئة التجهيزات العالية بمقاعد مكسوة بجلد (Napa) الناعم الفخم، وألياف السويد الدقيقة، والأنابيب الأوروبية النمط لإضفاء المزيد من الحداثة والارتقاء بالأحاسيس لمستويات عليا. ويوفر مقعد السائق خيار التعديل الكهربائي الملائم للوضعية وفق 6 اتجاهات، وذلك لتمكين الاستمتاع بالراحة وفق الرغبة الشخصية وتسهيل المناوَرة.

تنطبق مستويات الراحة العالية أيضًا على قدرات القيادة التي تمتاز بها سيارة (MG 7)، التي تتضمّن خصائص صممت للارتقاء بالتجربة خلف المقود. ووفقًا لفئة التجهيزات، يستطيع السائقون الاستمتاع بخصائص عديدة، منها: عدّاد السرعة، وزر وضعية القيادة الرياضية الفائقة المثبَّت في موضع ملائم ضمن عجلة القيادة، مما يمنح تجربة قيادة رياضية غامرة وفق وضعية (X-mode) المخصَّصة للقيادة الدقيقة.

وتكمّل الشاشة الأمامية التي يبلغ مقاسها 10.25 بوصات لشاشة المعلومات، و 12.3 بوصة لشاشة الترفيه، مما يلبي متطلّبات القيادة الغامرة.

ويأتي الطراز في فئة التجهيزات العالية مزودًا بنظام صوت (Bose) الراقي، الذي يضم 9 مكبِّرات وتقنية النقطة المحورية للصوت الافتراضي التي توفر تجربة استمتاع استثنائية.

مزايا السلامة:

بالإضافة إلى خصائصها التقنية، توفر سيارة (MG 7) الجديدة باقة واسعة من خصائص السلامة النشطة، مما يضمن راحة البال على الطريق لجميع الركّاب. ومن بين الأنظمة المتطورة المتوفرة في السيارة لمساعَدة السائق، حسب الطراز، توجد مزية التحذير من التصادم الأمامي، ونظام البقاء ضمن المسار في الحالات الطارئة، وميّزة التحكُّم التكيّفي بسرعة الملاحة.

ويقترن المحرك الذي تبلغ سعته 1.5 لتر ذو الشاحن التوربيني في سيارة (MG 7) مع نظام نقل حركة سباعي السرعات بقابض مزدوج، وهو يولّد قوة قدرها 188 حصانًا.

وتتوفر السيارة بفئتَي تجهيزات، وهما: DEL وSTD، وقد زُودت فئة (STD) بمقود PVC وكاميرات خلفية، في حين تضم فئة (DEL) عجلة قيادة مغلفة بالجلد، وكاميرا بنطاق يبلغ 360 درجة، كما توفر هذه الفئة فتحة سقف بانورامية يُمكِن تعديل وضعيتها باستخدام المفتاح الذكي.

ومن ناحية أخرى، يأتي الطراز الذي يعمل بمحرّك تبلغ سعته 2.0 لتر ذي شاحن توربيني مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وهو ما يوفر الطاقة المطلوبة بسلاسة كبيرة، كما يمتاز هذا المحرك بأنه يولّد قوة تبلغ 261 حصانًا.

ويتوفر هذا الطراز بفئتَي تجهيزات، وهما: COM وG.DEL، وتتضمّن فئة (G.DEL) فتحة سقف بانورامية يمكن تشغيلها عبر المفتاح الذكي مع مستويات إضافية من الملاءمة لتشغيل غطاء الصندوق الخلفي كهربائيًا مع وجود زعنفة خلفية حركية، مما يعزّز المظهر الرياضي للسيارة. كما يضم هذا الطراز كاميرا بنطاق يبلغ 360 درجة لتعزيز مستويات الرؤية.

أما فئة (COM) فتشمل عجلة قيادة مغلفة بالجلد، فيما توفر فئة (G.DEL) عجلة قيادة مغلفة بجلد Napa الراقي. علاوة على ذلك، زُودت فئة (COM) بكاميرا رؤية خلفية.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال توم لي؛ المدير التنفيذي لشركة (إم جي موتور) في الشرق الأوسط: “تجاوبًا مع الخيارات المفضلة الدائمة التطور لدى العملاء، وسعنا خياراتنا عبر طرح أول سيدان كبيرة الحجم على الإطلاق مزودة بخصائص رياضية. وهذا من شأنه أن يعكس التزامنا بتوفير سيارة تتميّز على الطريق وتجسد فعليًا الحداثة والتطوّر من ناحية المظهر والأحاسيس. وتجمع سيارة (MG 7) بنحو رائع بين خصائص القيادة المتقدِّمة والتصميم الانسيابي الأنيق، مما يجعلها الخيار المثالي للعملاء الساعين وراء الاستمتاع بتجربة قيادة ديناميكية”.

السعر والتوفر:

تتوفر حاليًا سيارة (MG 7) الجديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، والعراق بسعر يبدأ من 21,300 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، مما يضمن توفير الطراز الجديد للقيمة الاستثنائية في فئتها، إذ تجمع بين مزايا التصميم الأنيق والأداء الجيد مع خصائص مبتكَرة عديدة.

وعلاوة على ذلك، سوف يستفيد العملاء من الضمان المتميز الذي يقدمه المصنع والذي يصل إلى مدة قدرها 6 سنوات أو مسافة تبلغ 200,000 كيلومتر، مما يمنحك مستويات فائقة من راحة البال.