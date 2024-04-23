إكس تؤكد إطلاقها تطبيقًا للتلفاز الذكي

أكدت إكس إطلاقها قريبًا تطبيقًا للتلفاز الذكي لمقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية يسمى X TV، دون ذكر التاريخ المحدد للإطلاق.

ووفقًا للشركة، فإن التطبيق يهدف إلى أن يكون رفيقك المفضل للحصول على تجربة ترفيهية غامرة وعالية الجودة عبر الشاشة الكبيرة.

تَعِدُ ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، بتقديم محتوى مباشر وتوافر واسع النطاق، لكنها لا تقدم تفاصيل إضافية.

ويجلب التطبيق الجديد محتوى جذابًا في الوقت الفعلي إلى أجهزة التلفاز الذكية. وتبدو واجهة التطبيق مشابهة لواجهة يوتيوب، كما يظهر في الفيديو التشويقي الذي نشرته ياكارينو.

ويحتوي التطبيق خوارزمية لمقاطع الفيديو الرائجة مصممة لمساعدة المستخدمين في البقاء على اطلاع دائم على المحتوى الشائع المخصص، إلى جانب الموضوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنظم مقاطع الفيديو حسب الموضوع.

ويدعم التطبيق أيضًا المشاهدة عبر الأجهزة، مما يعني أنه يمكنك البدء في مشاهدة مقطع فيديو عبر هاتفك ومن ثم مواصلة مشاهدته عبر جهاز التلفاز.

وقالت ياكارينو إن التطبيق يحتوي بحثًا محسّنًا لمقاطع الفيديو، ومن المفترض أن يكون متاحًا عبر معظم أجهزة التلفاز الذكية.

ولا يوجد بعدُ تاريخٌ إطلاق رسمي للتطبيق، مع أن المسؤولة التنفيذية تقول إنه سيكون متاحًا قريبًا.

ويعد إطلاق التطبيق القادم جزءًا من جهود ياكارينو لتحويل موقع التواصل الاجتماعي إلى منصة تركز على مقاطع الفيديو.

وتتميز الشبكة الاجتماعية حاليًا بعرض أصلي تستضيفه عضوة الكونجرس السابقة تولسي جابارد وآخر يقدمه مضيف قناة فوكس سبورت السابق جيم روما.

وفي الشهر الماضي، ألغى ماسك صفقة برنامج حواري مع مذيع شبكة سي إن إن السابق دون ليمون بعد إجراء مقابلة معه في الحلقة الأولى من البرنامج.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف Truth Social، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة الإعلام التابعة لدونالد ترامب، عن خططها لإطلاق منصة بث متلفز مباشر.

وقالت الشركة إن المنصة تعتزم التركيز على الشبكات الإخبارية والقنوات الدينية، إلى جانب المحتوى الملغى أو المحظور عبر المنصات والخدمات الأخرى.