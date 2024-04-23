أوبل تعلن سيارتها الكهربائية الجديدة Grandland

أعلنت أوبل Grandland، التي تستخدم شعار العلامة التجارية الثلاثي الأبعاد المضاء الجديد.

وصممت Grandland بصفتها سيارة من فئة الكروس أوفر، وتأتي بنماذج كهربائية وهجينة وكهربائية هجينة قابلة للشحن.

وتعتمد السيارة الكهربائية على المنصة الجديدة من شركة ستيلانتيس المسماة STLA Medium، التي تشترك فيها مع سيارة بيجو الجديدة Peugeot e-3008.

ويسمح تصميم المنصة بإضافة بطارية بسعة تصل إلى 98 كيلوواط، مما يوفر ما يصل إلى 700 كم من المدى.

وباستخدام معمارية قدرها 400 فولط، يمكن لهذه المركبة الكهربائية الشحن السريع بالتيار المستمر بحد أقصى قدره 160 كيلوواط، مما يعني إمكانية شحن البطارية من 20 في المئة إلى 80 في المئة في نحو 30 دقيقة.

وتبدأ Grandland بإصدار قياسي بمحرك واحد بقوة قدرها 156 كيلوواط عبر المحور الأمامي وبطارية بقوة قدرها 73 كيلوواط، مما يوفر مدى يصل إلى 524 كم.

ويوجد إصدار بمحرك مزدوج بنظام الدفع الرباعي بقوة قدرها 236 كيلوواط وبطارية بقوة قدرها 73 كيلوواط، إلى جانب إصدار المدى الطويل المزود بمحرك كهربائي واحد مثبت في الأمام بقوة قدرها 167 كيلوواط وبطارية بقوة قدرها 98 كيلوواط، مما يوفر مدى يصل إلى 700 كم.

وتأتي سيارة أوبل الجديدة بأبعاد قدرها 4650 ملم × 1905 ملم × 1660 ملم، مع قاعدة عجلات بطول قدره 2784 ملم.

وزودت أوبل السيارة بنظام الإضاءة Intelli-Lux Pixel HD الذي يظهر أول مرة، والذي يحتوي 51200 عنصر إضاءة. ويضاء شعار Blits الموجود في المقدمة وحروف Opel الموجودة في الجهة الخلفية دائمًا.

وتستخدم المصابيح الأمامية Intelli-Lux Pixel Matrix HD، وهو نظام إضاءة يقرأ حركة المرور بالكاميرات ويزيل الأجسام القادمة، مما يضمن عدم توهج السيارات الأخرى.

وتعرض Grandland رسومًا متحركة للترحيب والوداع باستخدام أجهزة عرض رسومية أمام السيارة.

وتحصل في الداخل على شاشة مركزية بقياس قدره 16 بوصة لتوفير المعلومات والترفيه والملاحة بالإضافة إلى التحكم في إعدادات السيارة. وتوجد شاشة ثانية خلف عجلة القيادة تسمى المجموعة الرقمية.

وتستخدم Grandland مقاعد مريحة من نوع AGR مع مساند كهربائية لتوفير الراحة الجانبية والتهوية، ويمكنك تجهيز مقعد السائق بوظائف التدليك، كما أن جميع الأقمشة الموجودة داخل Grandland معاد تدويرها 100 في المئة.

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق، ويشمل ذلك نظام المساعدة في القيادة النصف تلقائي Intelli-Drive 2.0.

ومن المتوقع وصول سيارة أوبل الجديدة إلى الوكلاء هذا الخريف، ولم تكشف أوبل عن السعر بعد، مع أنه من المفترض أن يكون نحو 60 ألف دولار.