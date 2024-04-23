أمازون تواجه نكسة في خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة

تعمل أمازون على إنهاء برنامج التوصيل بالطائرات المسيرة Prime Air في لوكفورد بولاية كاليفورنيا، وهي منطقة اختبار مبكر لخدمة تسمح للسكان المحليين بطلب منتجات يصل وزنها إلى 2.2 كغ وتسليمها إلى مواقعهم عبر طائرة مسيرة في 30 دقيقة.

وفي البيان الصحفي نفسه، أعلنت الشركة أنها تعتزم إطلاق موقع جديد لخدمة Prime Air في تولسون بولاية أريزونا.

ومن المتوقع أن يوفر الموقع الجديد عمليات التسليم في اليوم نفسه للمقيمين في منطقة مترو ويست فالي فينيكس. وتتوقع أمازون أن تبدأ عملياتها في ولاية أريزونا في وقت لاحق من هذا العام.

ولا يقدم البيان الصحفي سببًا واضحًا لإغلاق موقع لوكفورد، وهو الموقع الذي بدأت أمازون العمل به في عام 2022، مع أنه يقول إن الموظفين في موقع لوكفورد ستُعرض عليهم فرص في مواقع أخرى.

وصرحت أمازون بأنها ستواصل عمليات Prime Air في كوليج ستيشن بولاية تكساس، وتخطط لفتح مواقع جديدة في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الطائرة المسيرة الحديثة للشركة MK30 تخضع للاختبار، وفقًا للبيان الصحفي.

وكشفت الشركة عن الطائرة المسيرة MK30 في شهر نوفمبر 2022، بعد أن واجهت أمازون مشكلات بسبب النماذج الأخرى التي كانت تتعطل وتحترق أحيانًا أثناء الاختبار. وكان من المتوقع استخدام MK30 في العمليات هذا العام.

وحققت أمازون بداية مبكرة في خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة مقارنةً بمنافسيها، مع أنها تراجعت على مر السنين.

وفي عام 2013، قال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي آنذاك، إن عمليات التسليم بالطائرات المسيرة على بعد خمس سنوات.

وكانت الشركة تهدف في السابق إلى تنفيذ 10000 عملية تسليم بالطائرة المسيرة مع نهاية عام 2023، مع أن البيانات توضح أنها أجرت 100 عملية تسليم فقط بحلول منتصف عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أبلغت شركة التوصيل المنافسة Zipline عن إكمال مليون عملية تسليم في تاريخ 19 من أبريل.