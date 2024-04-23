أمازون تطلق اشتراكًا جديدًا لتوصيل البقالة إلى المنزل

أطلقت أمازون اشتراكًا جديدًا لتوصيل البقالة في الولايات المتحدة لأعضاء برنامج Prime والعملاء الذين يتلقون مزايا المساعدة الغذائية الحكومية.

وتسمح خطة الاشتراك لأعضاء برنامج Prime بالحصول على توصيل غير محدود للبقالة بسعر قدره 10 دولارات شهريًا للطلبات التي تزيد على 35 دولارًا من Whole Foods Market و Amazon Fresh وغيرها من متاجر البقالة المحلية وتجار التجزئة المتخصصين عبر المنصة.

وتتاح الخدمة الجديدة في أكثر من 3500 مدينة وبلدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويدفع المواطنون ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية SNAP التابع للحكومة لدعم فواتير البقالة رسومًا مخفضة قدرها 5 دولارات شهريًا للامتيازات نفسها، ولا يحتاجون إلى عضوية برنامج Prime، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن أمازون.

وتأتي هذه الخطوة بصفتها جزءًا من جهود الشركة لتوسيع أعمالها في مجال البقالة ضمن مجال تستحوذ عليه شركات لديها برامج عضوية مدفوعة، مثل Walmart و Target.

ويقدم برنامج العضوية Walmart Plus خططًا بقيمة قدرها 13 دولارًا شهريًا، أو خطة سنوية بمبلغ قدره 98 دولارًا، في حين لدى Target أيضًا خطة لتوصيل البقالة بتكلفة قدرها 100 دولار سنويًا.

وتمتلك خطة Walmart و Target الحد الأدنى نفسه للطلب مثل خطة الاشتراك في البقالة من أمازون.

ويتضمن عرض أمازون أيضًا مدة تسليم قدرها ساعة واحدة دون أي تكلفة إضافية واستلام غير محدود خلال مدة قدرها 30 دقيقة للطلبات من أي حجم، إلى جانب أولوية الوصول إلى الحجوزات المتكررة للبقالة الأسبوعية أيضًا.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بعد تجربة ناجحة لخطة الاشتراك هذه في دنفر وكولورادو وساكرامنتو وكاليفورنيا وكولومبوس وأوهايو في العام الماضي.

ويحصل المستخدمون على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا قبل الدفع.

ويوفر الاشتراك إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من ما يقرب من 100000 عنصر بقالة عبر Amazon Fresh و Whole Foods Market وتجار البقالة المحليين وتجار التجزئة المتخصصين المشاركين.

وفي استطلاع حديث لمشتركي البقالة من البرنامج التجريبي، قال أكثر من 85 في المئة من المشاركين إنهم راضون للغاية عن ميزة التوصيل المجاني غير المحدود.

وأزالت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر التقنية غير النقدية Just Walk Out من متجرها، إذ سمحت هذه التقنية للمستخدمين بالخروج من المتجر دون عملية دفع رسمية.

وقررت الشركة استخدام عربة التسوق الذكية Dash Cart بدلًا من التقنية غير النقدية Just Walk Out، وتستطيع Dash Cart فحص المنتجات عندما يضع العملاء العناصر في عربة التسوق الذكية.