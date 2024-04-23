يُعدّ القلم الإلكتروني S Pen من سامسونج من أفضل الأقلام الإلكترونية وأكثرها تطورًا، وتُحسّن سامسونج قلم S Pen باستمرار منذ إطلاقه أول مرة مع سلسلة Galaxy Note حتى إطلاق أحدث إصدار منه مع هاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra، وقد أصبح قلم S Pen يقدم مزايا متقدمة مثل: حساسية الضغط، وتعرّف الإمالة، وغير ذلك.

فإذا كنت تبحث عن قلم إلكتروني يقدم أداءً مُشابهًا لأداء قلم S Pen لجهازك غير التابع لشركة سامسونج أو تبحث عن بديل لقلم S Pen الذي فقدته لسبب ما، يمكنك الاختيار من القائمة التالية التي تتضمن أفضل 6 بدائل لقلم سامسونج S Pen الإلكتروني:

1- قلم Staedtler 180 22 Noris:

Staedtler 180 22 Noris هو قلم يعمل مع أي جهاز يأتي مع شاشة مزودة بتقنية EMR، ويتضمن ذلك: جميع هواتف سامسونج والأجهزة اللوحية المتوافقة مع S Pen.

بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الأخرى التي تدعم تقنية EMR وبعض الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ChromeOS. ويمكن لجميع الأجهزة المتوافقة دعم جميع مزايا هذا القلم وأبرزها: حساسية الضغط، وتدعم بعض الأجهزة أيضًا الممحاة الرقمية.

يُباع قلم Staedtler 180 22 Noris بسعر قدره 29 دولارًا.

2- قلم Yacig Capacitive Stylus:

Yacig Capacitive Stylus هو قلم إلكتروني متعدد الاستخدامات ويُباع بسعر منخفض، ومع أن هذا القلم يفتقر إلى بعض المزايا المتقدمة مثل: حساسية الضغط أو رفض راحة اليد (palm rejection) التي تمنع الإدخالات الناتجة عن تلامس راحة اليد مع الشاشة، فإنه يتمتع بالدقة العالية، ويتيح الطرف الشفاف دقة أكبر في الرسم وتدوين الملاحظات، ويساعد الطرف المطاطي في التنقل بين التطبيقات بسلاسة.

يمتاز هذا القلم بأنه متوافق مع جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة القراءة الإلكترونية، ويُباع بسعر قدره 12 دولارًا.

3- قلم Adonit Dash 4 Stylus Pen:

Adonit Dash 4 من أبرز الأقلام الإلكترونية وهو بديل ممتاز لقلم سامسونج S Pen، ويعمل مع أي شاشة تعمل باللمس، ويمكنه الاتصال بأي جهاز يعمل بنظام أندرويد أو iOS عبر البلوتوث لدعم مزية رفض راحة اليد وبعض المزايا الذكية الأخرى اعتمادًا على الجهاز.

يُعدّ هذا القلم أيضًا بديلًا ممتازًا لقلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil) لأجهزة آيباد، وهو متوافق مع أي جهاز آيباد أُطلق بعد عام 2017، ويمكنه محاكاة بعض مزايا قلم آبل الإلكتروني.

يُباع قلم Adonit Dash 4 Stylus Pen بسعر قدره 60 دولارًا.

4- قلم Evach 2-in-1 Active Stylus:

يضم قلم Evach 2-in-1 Active Stylus طرفًا دقيقًا بمقاس قدره 1.5 ملم يتيح الرسم والكتابة بدقة، ويحتوي أيضًا على بطارية قابلة لإعادة الشحن، وعندما تنفد طاقة البطارية، يمكنك استخدام الطرف الثاني للعمل لكنه أقل دقة من الطرف الآخر وليس مناسبًا للرسم.

يتوافق قلم Evach 2-in-1 Active Stylus مع العديد من الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو نظام أندرويد ويُباع بسعر قدره 24 دولارًا.

5- قلم Remarkable 2 Pen With Eraser:

يُعدّ قلم Remarkable 2 Pen With Eraser خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد قلمًا إلكترونيًا يعمل مع الكثير من الأجهزة، ويضم ممحاة رقمية تُسهل إجراء التعديلات. ويعمل هذا القلم الإلكتروني مع أجهزة Remarkable، والأجهزة التي تدعم قلم سامسونج S Pen وأجهزة Kindle Scribe.

تُحسّن الممحاة الرقمية الموجودة في الجهة العلوية من هذا القلم تجربة الاستخدام وتُسهّل إجراء التعديلات، وأما الزر الجانبي فيمكنه تفعيل مزية Air Command على أجهزة سامسونج؛ مما يساعد في إجراء بعض المهام دون لمس القلم لشاشة الجهاز.

يُباع قلم Remarkable 2 Pen With Eraser بسعر قدره 42 دولارًا.

6- أقلام Meko 2-pack 2-in-1:

تعد مجموعة Meko 2-pack خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن بديل جيد لقلم S Pen يُباع بسعر منخفض، وتشتمل هذه المجموعة على قلمين، يمتاز كل منهما بطرف دائري للرسم الدقيق وتدوين الملاحظات وطرف آخر من الألياف مناسب لمهام التنقل بين التطبيقات وتصفح الويب. وتتوافق هذه الأقلام مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة التي تضم شاشات تعمل باللمس.

تُباع أقلام Meko 2-pack 2-in-1 بسعر قدره 10 دولارات.