أدوبي تعزز مزايا الذكاء الاصطناعي في فوتوشوب

تضيف أدوبي أدوات ذكاء اصطناعي جديدة إلى فوتوشوب بهدف منح المستخدمين طرقًا إضافية للتحكم في التصميمات التي يولدونها.

وتتوفر هذه الأدوات الجديدة المدعومة بنموذج Firefly Image 3 الجديد عبر تطبيق فوتوشوب التجريبي لأجهزة الحواسيب.

وقالت أدوبي إن نموذج Firefly Image 3 يولد صورًا ذات جودة عليا مقارنةً بالنماذج السابقة، ويوفر اختلافات إضافية، ويفهم مطالباتك بطريقة فضلى.

ويحصل فوتوشوب على إمكانية توليد الصور من خلال المطالبات النصية البسيطة مباشرةً داخل التطبيق.

وتوجد أيضًا مزايا جديدة للسماح للذكاء الاصطناعي باستخلاص الإلهام من الصور المرجعية لتوليد صور وخلفيات جديدة بسهولة.

وتعتقد أدوبي أن الأدوات تسهل استخدام فوتوشوب لكل من المحترفين وكذلك المستخدمين العاديين.

وتسمى الميزة الجديدة Generate Image، ومن المفترض أن تكون متاحة بصفتها خيارًا في فوتوشوب إلى جانب الخيار التقليدي الذي يتيح لك استيراد الصور إلى التطبيق.

كما عززت أدوبي ميزة موجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Geneative fill كانت تتيح لك في السابق إضافة أو توسيع أو إزالة أجزاء معينة من الصورة.

وتتيح الميزة الآن للمستخدمين إضافة صور مولدة بالذكاء الاصطناعي إلى صورة موجودة، وتمتزج الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع الصورة الأصلية.

وفي عرض توضيحي، وضع أحد المسؤولين التنفيذيين في أدوبي دائرة حول صورة طبق سلطة فارغ وطالب فوتوشوب بتوليد صورة طماطم بالذكاء الاصطناعي.

وولدت الميزة أشكالًا مختلفة من الطماطم، واختار المسؤول التنفيذي واحدة منها لتكون جزءًا من الصورة النهائية.

كما استبدل المسؤول التنفيذي غيتارًا صوتيًا يحمله دب مولد بالذكاء الاصطناعي بغيتار كهربائي باستخدام المطالبات النصية، دون اللجوء إلى أدوات أو فرش فوتوشوب المعقدة.

وقالت أدوبي إن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في فوتوشوب أدت إلى زيادة قدرها 30 في المئة في اشتراكات فوتوشوب.

ولمعالجة المخاوف بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد معلومات مضللة، قالت أدوبي إن جميع الصور المولدة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في فوتوشوب تتضمن تلقائيًا معيار Content Credentials.

يشار إلى أن أدوبي ليست الشركة الوحيدة التي تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها.

وعلى مدى العام الماضي، جددت الشركات الكبيرة والصغيرة منتجاتها وخدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.