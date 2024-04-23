أبرز التحسينات المُتوقعة في كاميرا هواتف iPhone 16 Pro القادمة

يتصدر هاتف iPhone 15 Pro Max القائمة عندما يتعلق الأمر بأفضل الهواتف المزودة بكاميرات متقدمة، ولكن هذا قد يتغير مع إصدار هواتف iPhone 16 Pro هذا الخريف.

وبالإضافة إلى المجموعة الجديدة من خوارزميات معالجة الصور التي من المُتوقع أن تحتوي عليها هذه الطرز الجديدة، يمكن أن تساعد بعض التحسينات في مواصفات الكاميرات في تعزيز تجربة التقاط الصور ومقاطع الفيديو بنحو كبير باستخدام هواتف آيفون القادمة، وهناك بعض التوقعات حول التغييرات الجديدة في كاميرات هواتف iPhone 16 Pro القادمة، وسنذكر منها ما يلي:

1- أجهزة استشعار كبيرة:

من المُتوقع أن تحصل طرز iPhone 16 Pro على مستشعرات كبيرة، ووفقًا لبعض الشائعات ستحتوي الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل على مستشعر بمقاس قدره 1 / 1.14 بوصة، وسيكون أكبر من المستشعر الذي يأتي بمقاس قدره 1 / 1.28 بوصة الموجود حاليًا في هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

تلتقط المستشعرات الكبيرة المزيد من الضوء؛ مما يؤدي إلى التقاط المزيد من التفاصيل وتحسين الأداء بنحو أفضل بكثير عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من المُتوقع أيضًا أن تأتي الكاميرا الفائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتكون مدعومة بمستشعر بمقاس قدره 1 / 2.6 بوصة، وأما الكاميرا الفائقة الاتساع في هاتف iPhone 15 Pro فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتضم مستشعرًا بمقاس قدره 1 / 3.6 بوصة، ومع ذلك تقدم صورًا رائعة، لذلك من المؤكد أن جودة الصور ستتحسن بنحو كبير جدًا في الطراز القادم.

2- التصميم الرباعي للعدسة المقربة:

من أبرز مزايا الكاميرا التي تدفعك إلى شراء iPhone 15 Pro Max التصميم الرباعي المميز للكاميرا المقربة التي تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x، وأما الكاميرا المقربة في طراز iPhone 15 Pro فتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، لكن من المُتوقع أن هاتف iPhone 16 Pro سيشارك العدسة المقربة نفسها الرباعية التصميم المتوفرة في iPhone 16 Pro Max؛ مما يوفر تقريبًا بصريًا بمعدل يبلغ 5x في كلا الطرازين الجديدين من فئة Pro.

3- عدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمقدار 6x في iPhone 16 Pro Max:

من المُتوقع أن يحصل iPhone 16 Pro Max على عدسة مقربة فائقة تدعم التقريب البصري بمقدار يبلغ 6x. وستكون هذه العدسة حصرية لطراز 16 برو ماكس لتمييزه عن طراز 16 برو. ومن المُتوقع أن توفر العدسة الجديدة صورًا واضحة جدًا وتتضمن تفاصيل أكثر مقارنةً بالصور التي يلتقطها طراز iPhone 15 Pro Max.

4- تقليل توهج العدسة:

يظهر بعض التوهج في الصور الملتقطة باستخدام iPhone 15 Pro و15 Pro Max في بعض الأحيان، ويظهر ذلك بنحو واضح عند التقاط صور للشمس في وقت الكسوف أو عند التقاط صورة للقمر، ولكن هناك شائعة تشير إلى أن شركة آبل تعمل على معالجة هذه المشكلة.

يمكن لشركة آبل تطبيق مادة جديدة مضادة للتوهج على كاميرات هواتف آيفون 16 برو؛ مما سيساعد في تحسين جودة الصورة، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي معلومات حول الطريقة التي ستعتمدها آبل لحل هذه المشكلة.

5- إضافة زر مادي لالتقاط الصور:

من المُتوقع إضافة زر مادي جديد لالتقاط الصور إلى هواتف آيفون 16 برو، وربما بقية تشكيلة iPhone 16، وما يجعل زر الالتقاط مختلفًا عن زر الإجراءات الذي قدمته آبل أول مرة مع طرز iPhone 15 Pro هو أن الزر الجديد سيرتبط بالكاميرا تحديدًا.

يُعتقد أن زر الالتقاط هو زر يمكنه التمييز بين مستويات الضغط المختلفة لأداء وظائف معينة خاصة بالكاميرا. على سبيل المثال: يمكن استخدام الضغط الخفيف لالتقاط صورة، وعند الضغط مطولًا يبدأ تسجيل الفيديو.