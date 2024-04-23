آبل تعقد حدثًا جديدًا في السابع من مايو المقبل

أعلنت شركة آبل عزمها إقامة حدث جديد في السابع من مايو المقبل في مقر الشركة، وسيُبث الحدث عبر موقع الشركة الرسمي بالإضافة إلى قناتها الخاصة في يوتيوب.

وكشفت الشركة رسميًا عن الدعوات الخاصة بالمؤتمر، وهي تحمل شعارها متضمنًا عدة ألوان زاهية، ويدًا تحمل قلم آبل، مما يعني أن الحدث سيركز على أجهزة آيباد على نحو خاص.

ولا تحتوي دعوة الحدث على أي عناصر شخصية، إذ تدعو الشركة وسائل الإعلام لمشاهدة الحدث عبر الإنترنت مع عامة الناس.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل خلال الحدث الإصدارات الجديدة من آيباد برو وآيباد آير، مع ملحقات أخرى جديدة مثل قلم آبل ولوحة Magic Keyboard.

واستنادًا إلى التسريبات السابقة، ستكشف آبل عن جهازي آيباد برو بشاشة من نوع أولد مع معالج M3 وتعديلات جديدة في التصميم، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بتقنية “ماجسيف”.

وستطرح الشركة إصدارات جديدة من أجهزة آيباد آير بشاشة من نوع ميني ليد ومعالج M2، وشاشة كبيرة قد يصل قياسها إلى 12.9 إنشًا.

وستحسن آبل تصميم لوحة مفاتيح Magic Keyboard بهيكل مصنوع من الألمنيوم، ولوحة لمس أكبر، وتغييرات أخرى في التصميم، كما ستطرح الشركة نسخة جديدة من قلم Apple Pencil بإيماءات جديدة، ودعم لنظام visionOS.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تكشف عن أي جهاز لوحي ضمن سلسلة آيباد في عام 2023 الماضي.