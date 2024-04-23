آبل تعاني في الصين مع ارتفاع شعبية هواوي

تواجه آبل انخفاضًا حادًا في مبيعات آيفون في الصين خلال الربع الأول من هذا العام، إذ شهدت الشركة منافسة قوية من العلامة التجارية المحلية هواوي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research.

وشهدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون انخفاضًا في مبيعات هواتفها الذكية بمقدار 19.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو الأداء الأسوأ منذ عام 2020، إذ تلقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون ضربة قوية من إطلاق منتجات هواوي الجديدة في القطاع الرائد.

وشهدت هواوي انتعاشًا في أعمالها في مجال الهواتف الذكية، وقالت Counterpoint Research إن الشركة الصينية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات هواتفها الذكية بمقدار 69.7 في المئة في الربع الأول.

ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إطلاق Mate 60، وهو هاتف هواوي الذكي الذي يأتي مزودًا بشريحة متطورة تدعم اتصالات الجيل الخامس.

وفرضت الولايات المتحدة في عام 2019 عقوبات على هواوي في محاولة لمنعها من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، مما أدى إلى تراجع أعمالها في مجال الهواتف الذكية.

وبدأت الشركة الآن بالعودة، وتحتل هواوي المرتبة الرابعة في قائمة الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، مما يزيد الضغط على آبل التي تحتل المرتبة الثالثة.

وقالت Counterpoint Research: “كانت مبيعات آبل ضعيفة خلال هذا الربع، إذ أثرت عودة هواوي مباشرة في آبل فيما يتعلق بالهواتف الرائدة، كما كان طلب استبدال منتجات آبل ضعيفًا بعض الشيء مقارنةً بالسنوات السابقة”.

وألمحت Counterpoint Research إلى أن آبل لا يزال بإمكانها رؤية انتعاشٍ في الصين مع إمكانية طرح خيارات ألوان جديدة لأجهزتها الرائدة، وحسومات قوية، ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوقع تقديمها في مؤتمر المطورين العالمي WWDC في شهر يونيو.

وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في الصين بمقدار 1.5 في المئة سنويًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يعد الربع الثاني من النمو الإيجابي لهذه الصناعة.

وتأتي خسارة حصتها السوقية في الصين بعد أن أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر أن آبل عانت انخفاضًا قدره 10 في المئة تقريبًا في شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024، متأثرة بالمنافسة الشديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بقيادة سامسونج.