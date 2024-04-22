يوتيوب تثير استياء بعض مستخدمي أندرويد

بدأ تطبيق يوتيوب لنظام أندرويد الآن باستخدام وحدة فك ترميز معيار AV1 المعروفة باسم dav1d التي طورها الفريق المسؤول عن VLC، وذلك وفقًا لما أعلنه عارف ديكيسي، وهو جزء من فريق برامج ترميز الفيديو والصور لنظام أندرويد في جوجل، وهو ما يسبب جدلًا بين بعض مستخدمي أندرويد.

ويتزايد طلب تكنولوجيا جديدة للتعامل مع تعقيدات الفيديو مع استمرار تطوره، وأصبح المطورون يدركون أن برامج ترميز الفيديو الحالية، مثل H264، لم تعد قادرة على المواكبة مع وصول الفيديو إلى دقة قدرها 4K.

وبدأ AV1 يصبح المعيار الشائع للترميز عبر الأجهزة، وأصبحت جوجل الآن جاهزة لاعتماده، وينعكس ذلك قريبًا عبر يوتيوب.

ومن المفترض أن تتمتع جميع الأجهزة التي يعود تاريخها إلى نظام التشغيل أندرويد 12 بدعم أصلي لوحدة الترميز بمجرد تلقيها تحديث نظام Google Play لشهر مارس 2024.

وعادةً ما تجلب التحديثات مزايا جديدة وتحسينات في الأداء، مع أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلات في الأداء والموثوقية.

وقد تظهر إحدى هذه المشكلات عبر يوتيوب من خلال هواتف وأجهزة أندرويد اللوحية القديمة.

ويجلب هذا التحديث برنامج ترميز AV1 المحسّن الذي يجعل مقاطع الفيديو تبدو جيدة بمعدلات بت أقل أو اتصال إنترنت أبطأ.

ويوفر التحديث دعمًا محسنًا لبرنامج الترميز AV1 لعدد كبير من هواتف أندرويد، مع أنه لا ينشط برنامج الترميز الجديد افتراضيًا.

ولا تحتوي معظم الهواتف من الفئة المتوسطة دعمًا عتاديًا أصليًا لبرنامج ترميز AV1، وتستخدم بدلًا من ذلك وحدة فك ترميز برمجية.

وتستخدم التطبيقات افتراضيًا وحدة فك ترميز AV1 الموجودة التي تسمى libgav1 بدلًا من وحدة فك ترميز dav1d الحديثة.

وعند استخدام وحدة فك ترميز AV1 القديمة، قد تواجه معظم الهواتف من الفئة المتوسطة مشكلات في الأداء وتخطي الإطارات.

وأعرب العديد من مستخدمي أندرويد عن مخاوفهم من أن هواتفهم قد تستهلك البطارية بسرعة أثناء استخدام وحدة فك الترميز القديمة على مستوى البرنامج.