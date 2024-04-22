هواوي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني في “جيسيك جلوبال 2024”

تشارك شركة هواوي كشريك إستراتيجي في معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2024)، وهو أكبر منتدى للأمن السيبراني، الذي سينطلق تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي) غدًا في مدينة دبي، ويستمر حتى يوم 25 من أبريل الجاري.

وستعرض شركة هواوي في مؤتمر جيسيك جلوبال آخر ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والبيانات للمؤسسات والشركات ضمن مختلف القطاعات لدعم جهود تطوير إمكاناتها في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وتحقيق أهداف التحول الرقمي لأعمالها.

طرح إستراتيجية الأمن السيبراني المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي:

ستطرح هواوي خلال المؤتمر نظامها الأمني المتكامل للسحابة المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يضم سبع طبقات من الحماية تضمن المرونة في تقديم الخدمة وأمان البيانات والامتثال للمعايير والقوانين التنظيمية.

كما ستطلق الشركة خلال مؤتمر جيسيك جلوبال 2024 مركز عمليات للأمن السيبراني عبر منصة الخدمة الرئيسية للعمليات الأمنية في (هواوي كلاود).

وستعرض الشركة وحدة التخزين الاحتياطي (OceanProtect) التي توفر أداءً أعلى للنسخ الاحتياطي والاسترداد بمعدل ثلاث إلى خمس مرات، وتُعدّ هي وحدة التخزين الاحتياطي الوحيدة في القطاع التي تتمتع بإمكانات حماية من برامج الفدية للشبكة والتخزين مكونة من ست طبقات، مما يضمن أمان النسخ الاحتياطية.

Only 2 days away from the largest cybersecurity exhibition in the Middle East! Don’t miss out on insightful keynotes from #Huawei at @GISECGlobal on April 23-25. Follow #HWGISEC24 for more updates and ideas. https://t.co/l1tFIz5pfV #Securitynocompromise #cybersecurity pic.twitter.com/7p4wS8eWnC — Huawei Middle East (@Huawei_ME) April 21, 2024

وتؤكد هواوي خلال مشاركتها في المؤتمر هذا العام أهمية الاستفادة من أحدث تقنيات وابتكارات الأمن السيبراني لحماية البيانات وتخزينها والتعامل معها كأبرز متطلبات العالم الرقمي الذكي. كما تؤكد أهمية بناء تحالفات مسؤولة تجمع خصائص الموثوقية والشفافية في إطار تشكيل منظومة تقنية شاملة ومتكاملة للأمن السيبراني في دول المنطقة.

ومن هذا المنطلق، تتعاون الشركة مع مختلف شركائها لإرساء معايير وأطر أمنية موثوقة تعتمد أعلى المعايير الدولية وتضمن اتباع نهج شامل وموحّد للأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات، كما تعتمد أفضل الممارسات وتبادل المعارف وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني.

منتدى هواوي للأمن السحابي:

تنظم هواوي خلال المؤتمر منتدى هواوي للأمن السحابي، تحت عنوان (أمن السحابة الأصلية الذكي والمُبسَّط لمرونة كبرى في تقديم الخدمات السحابية)، وسيجمع كوكبة من خبراء الأمن السحابي لمناقشة التوجهات والتحديات في حوكمة الأمن السحابي، كما سيسلط الضوء على الأسباب التي تجعل أمن السحابة خيارًا أفضل يساعد في تنفيذ عمليات أمنية فعّالة.

منتدى هواوي للأمن السيبراني:

يستهدف منتدى هواوي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الشركة على هامش مشاركتها في مؤتمر جيسيك جلوبال 2024 مناقشة بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير حلول أمنية متقدمة لمختلف القطاعات.

كما يسعى المنتدى التدريبي الذي تنظمه الشركة أيضًا بالتوازي مع الحدث لتمكين حلول جديدة للأمن السيبراني وتوفير أطر متقدمة للجهات التنظيمية في المنطقة تتماشى مع إجراءات الحوكمة وأفضل ممارسات ومعايير القطاع ضمن المجالات التقنية الجديدة مثل: شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية.

علاوة على ذلك؛ تتعاون هواوي مع فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، لاستضافة ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء خلال مؤتمر جيسيك جلوبال، تسعى إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية ضمن مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لها من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات وآخر المعايير الدولية المثبتة النتائج.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “نسعى من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال 2024 إلى تعزيز أوجه التعاون مع شركائنا وعملائنا في المنطقة ومشاركتهم مستجدات أبحاثنا وتجاربنا وتطبيقات تقنياتنا في مجال الأمن وحماية الخصوصية في العصر الرقمي الجديد، الذي تزداد تحدياته الأمنية بالتوازي مع تسارع تطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

وتسهم التقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، والشبكات، والحوسبة السحابية، في دفع حدود الأعمال وتعزيز الإنتاجية وإعادة تعريف نماذج العمل والإدارة، إذ شرعت مختلف القطاعات برسم مسارات جديدة في حين تمضي سريعًا في رحلتها نحو التحول الرقمي، وهو ما يجعل الأمن السيبراني وحماية الخصوصية جانبين مهمين لضمان نجاح الأعمال في العالم الرقمي المستقبلي.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال 2024، سيُقام هذا العام تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي)، بمشاركة أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 متحدثًا، و1000 خبير من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.