هواوي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني في “جيسيك جلوبال 2024”

تشارك شركة هواوي كشريك إستراتيجي في معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2024)، وهو أكبر منتدى للأمن السيبراني، الذي سينطلق تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي) غدًا في مدينة دبي، ويستمر حتى يوم 25 من أبريل الجاري.

وستعرض شركة هواوي في مؤتمر جيسيك جلوبال آخر ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والبيانات للمؤسسات والشركات ضمن مختلف القطاعات لدعم جهود تطوير إمكاناتها في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وتحقيق أهداف التحول الرقمي لأعمالها.

ستطرح هواوي خلال المؤتمر نظامها الأمني المتكامل للسحابة المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يضم سبع طبقات من الحماية تضمن المرونة في تقديم الخدمة وأمان البيانات والامتثال للمعايير والقوانين التنظيمية.

كما ستطلق الشركة خلال مؤتمر جيسيك جلوبال 2024 مركز عمليات للأمن السيبراني عبر منصة الخدمة الرئيسية للعمليات الأمنية في (هواوي كلاود).

وستعرض الشركة وحدة التخزين الاحتياطي (OceanProtect) التي توفر أداءً أعلى للنسخ الاحتياطي والاسترداد بمعدل ثلاث إلى خمس مرات، وتُعدّ هي وحدة التخزين الاحتياطي الوحيدة في القطاع التي تتمتع بإمكانات حماية من برامج الفدية للشبكة والتخزين مكونة من ست طبقات، مما يضمن أمان النسخ الاحتياطية.

