نصائح لحماية نفسك من عمليات الاحتيال الناتجة عن استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي 

ظهرت بعض التقارير حول أشخاص يتلقون مكالمات هاتفية من أشخاص مقربين يخبرونهم بأنهم تعرّضوا لحادث طارئ ويطلبون تحويلات مالية. وغالبًا يتصل هؤلاء الأشخاص من أرقام مجهولة، لكنهم يتحدثون بصوت قريب جدًا من صوت الشخص الذي تعرفه. وتُعدّ هذه العملية من عمليات الاحتيال التي تعتمد على استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة إنشاء صوت أي شخص، ويستخدم المُحتال برامج مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات بعض الأشخاص، ثم يتواصل مع أقاربهم ويستخدم الصوت المُستنسخ في أثناء إجراء المكالمة وعادةً يطلب في المكالمة إرسال مبلغ مالي.

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إنه تلقى أكثر من 195 شكوى حول هذا النوع من عمليات الاحتيال التي أطلق عليها اسم (grandparent scams)، وقد نتج عنها خسائر تقارب 1.9 مليون دولار، من يناير حتى سبتمبر 2023.

وبسبب بدء انتشار هذه الطريقة الجديدة في الاحتيال لا بد من البحث عن أفضل الطرق لحماية نفسك وأفراد عائلتك من التعرض لهذه المشكلة، ولمساعدتك في ذلك سنذكر فيما يلي بعض النصائح حول أفضل الممارسات الوقائية التي يمكنك اتباعها:

1- استخدم الضوضاء في الخلفية عند تسجيل صوتك:

أول شيء يجب التفكير فيه كيفية منع أي شخص لا تعرفه من الحصول على مقطع صوتي واضح مُسجل بصوتك؛ لأن المحتال يستخدم برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك ويحتاج إلى عينة صوتية واضحة ليتمكن من استنساخها، ولكن عندما تُسجّل صوتك مع وجود صوت آخر في الخلفية، يكون من الصعب جدًا استنساخ صوتك بدقة.

لذلك، من المهم إضافة صوت في الخلفية إلى أي بث مباشر أو مقطع فيديو أو بودكاست تُنتجه بصوتك وتنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنت من مستخدمي Twitch، فيمكنك رفع صوت اللعبة إلى درجة معتدلة، وهذا سيجعل من الصعب الحصول على نسخة واضحة تمامًا من صوتك.

2- تجنب الرد على المكالمات من أرقام مجهولة:

تجنب الرد على المكالمات من أرقام غير معروفة، ويمكن رفض المكالمة عند رؤية هذه الأرقام، أو الانتظار حتى يتوقف الهاتف عن الرنين.

إن الهدف من إلغاء المكالمة أو الانتظار إعطاء المتصل خيار ترك رسالة صوتية ليخبرك بما يريده أو يطلب منك معاودة الاتصال به إذا كان يعرفك حقًا ويوجد أمر مهم يرغب في التحدث معك بشأنه، لكن في الغالب سيتجنب المتصل ترك رسالة إذا كان يهدف إلى الاحتيال.

ومع ذلك، هناك ما يُسمى بالأرقام المستنسخة؛ إذ يمكن أن تصلك مكالمة من رقم مستنسخ، وسيكون الرقم لشخص تعرفه ولكنه مُستنسخ بهدف الاحتيال، على سبيل المثال: قد تتلقى مكالمة من رقم البنك الذي تتعامل معه، ولكنه في الواقع شخص محتال يستخدم رقمًا مستنسخًا.

فإذا وردتك مكالمة من رقم شخص تعرفه وطلب منك تحويل نقود له لكنك شعرت أن الأمر غريب اتبع النصيحة التالية:

3- اطرح بعض الأسئلة للتحقق من عدم الاحتيال:

يعتمد المجرمون على العاطفة لكي تنجح عملية الاحتيال هذه، فهم يريدون أن تشعر بالخوف والتعاطف مع الشخص المتصل الذي من المفترض أنك تعرفه، وعادةً ما يبدو الصوت الذي يستخدمونه خائفًا أو يعاني مشكلة معينة ويحتاج إلى نقود لحلها فورًا.

من الضروري طرح أسئلة مختلفة على الشخص المتصل للتحقق من أنه الشخص الذي تعرفه، وإذا كان بإمكانك أن تطلب منه إنهاء المكالمة حتى تتمكن من معاودة الاتصال به، فعليك أن تفعل ذلك.

إذا كان الشخص الذي يطلب المال هو الشخص الذي تعرفه حقًا، فيمكنه الانتظار بضع دقائق للإجابة عن بعض الأسئلة التي تطرحها أو انتظار معاودة الاتصال به بعد مدة قصيرة، ولكن إذا كان الشخص محتالًا ففي الغالب لن يستطيع الإجابة عن أسئلتك، وقد يحاول رفض فكرة معاودة الاتصال بعد دقائق.