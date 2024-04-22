ميتا تفتح نظام تشغيل نظارة كويست لمنافسة آبل

أعلنت ميتا فتح نظام تشغيل الواقع المختلط الذي يشغل نظارات الرأس كويست Horizon OS أمام صانعي نظارات الرأس الخارجيين، في خطوة ضخمة لصناعة الواقع المختلط.

وبدأت الشركة بترخيص نظام تشغيل نظارة الرأس كويست لشركات تصنيع الأجهزة الأخرى، بدءًا من لينوفو وأسوس.

وأعلنت أسوس تطوير نظارات رأس جديدة لألعاب الأداء، في حين تطور لينوفو نظارات رأس جديدة للإنتاجية والتعلم والترفيه.

وتقول ميتا إنها تطور إصدارًا محدودًا من نظارة الرأس كويست مستوحى من إكس بوكس، وعملت مايكروسوفت مع الشركة لجلب ألعاب إكس بوكس السحابية إلى كويست.

وتسعى ميتا إلى إيجاد طرق إضافية لزيادة اكتشاف متجرها للتطبيقات، وتحاول زيادة بروز متجر App Lab، وتدعو جوجل إلى جلب متجرها للتطبيقات إلى نظام التشغيل.

ويتيح النظام التشغيلي المفتوح للمطورين الوصول إلى تقنيات، مثل تتبع العين والوجه واليد والجسم والعبور العالي الدقة، وهي ميزة شائعة للواقع المختلط تتيح للمستخدمين رؤية محيطهم أثناء ارتداء نظارة الرأس.

وتقول الشركة إن جميع نظارات الرأس المستقبلية يمكنها الاتصال من خلال تطبيق كويست عبر أجهزة أندرويد و iOS.

وقالت ميتا في تدوينة إنها تطور إطار عمل مكاني للمطورين لنقل تطبيقات الأجهزة المحمولة بسهولة كبيرة إلى Horizon OS.

ويشتمل Horizon OS على طبقة Horizon الاجتماعية، وهي منصة ثلاثية الأبعاد للعالم المفتوح.

وبعد بداية بطيئة ضمن كويست، تعمل ميتا على تحسين Horizon، وقد جلبتها سابقًا إلى الويب بصفتها تجربة ثنائية الأبعاد.

وتساعد الآن أيُّ شركةِ أجهزةٍ ترغب في إنشاء جهاز يعمل بنظام التشغيل Horizon OS في توسيع نطاق شبكة Horizon الاجتماعية.

وتسعى ميتا إلى تحقيق الدخل من شبكة Horizon الاجتماعية من خلال الإعلانات والتجارة.

ولم تنشر ميتا بعدُ المزيد بخصوص الشروط التجارية لترخيص Horizon OS، بصرف النظر عن الارتباط بشبكة التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج: “يمكنك أن تتخيل نظارة رأس تقترن بحاسوبك لتوفير تجربة العمل الفضلى في المنزل أو في أي مكان تذهب إليه، أو تخيل نظارة رأس تركز كليًا على مشاهدة وسائل الترفيه الغامرة بشاشات من نوع OLED ذات الدقة العليا”.