مقارنة بين هاتفي Motorola Edge 50 Pro و OnePlus 12

كشفت شركة موتورولا قبل عدّة أيام عن مجموعة من الهواتف الرائدة الجديدة التي تأتي بتصاميم جديدة وتمتاز بكاميرات مُحسّنة، ومن هذه الهواتف: Edge 50 Pro.

حصل هاتف Edge 50 Pro على ترقيات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، ويتنافس هذا الهاتف مع هواتف أندرويد الرائدة الأخرى الحديثة ومنها: OnePlus 12.

يختلف كل من Motorola Edge 50 Pro و OnePlus 12 في معظم المواصفات وسنوضح أبرز الفروق بينهما في المقارنة التالية:

1- يضم OnePlus 12 شاشة أفضل من شاشة هاتف موتورولا:

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة AMOLED تمتاز بدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وتأتي بقياس قدره 6.82 بوصات، وأما هاتف موتورولا Edge 50 Pro فيضم شاشة OLED تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا وهي بذلك تتفوق على شاشة هاتف ون بلس التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

2- يعمل هاتف OnePlus بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف موتورولا:

يعمل هاتف 12 OnePlus بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) وأما هاتف موتورولا فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3).

يتفوق المعالج الذي يعمل به هاتف ون بلس على معالج هاتف موتورولا بالقوة والسرعة في معالجة المهام، كما تُحسّن سعة ذاكرة الوصول العشوائي العالية في هاتف ون بلس سرعة استجابة الهاتف؛ إذ يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 12 جيجابايت وأما Edge 50 Pro فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 8 جيجابايت.

3- يتفوق هاتف موتورولا على هاتف ون بلس بسرعة الشحن:

يدعم هاتف موتورولا Edge 50 Pro الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة.

أما هاتف OnePlus 12 فيدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، ولكنه يحتوي على بطارية بسعة أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف موتورولا وتبلغ 5400 ميلّي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بالشحن اللاسلكي يدعم كلاهما الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

4- هاتف موتورولا أنحف وأخف وزنًا من هاتف ون بلس:

يمتاز هاتف موتورولا Edge 50 Pro بتصميمه النحيف والخفيف الوزن مقارنةً بهاتف ون بلس؛ إذ يزن 186 جرامًا فقط ويبلغ سُمكه 8.19 ملم، وأما هاتف ون بلس فيبلغ وزنه 220 جرامًا ويبلغ سُمكه 9.2 ملم.

5- يضم OnePlus 12 كاميرات بمواصفات قوية:

يضم OnePlus 12 كاميرات أكثر قوة من كاميرات هاتف موتورولا؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف موتورولا فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.4، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.0، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

يتفوق هاتف موتورولا على هاتف ون بلس بدقة الكاميرا الأمامية، فهو يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما هاتف ون بلس فيضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ومع أن مواصفات الكاميرا الخلفية في هاتف ون بلس أفضل من مواصفات الكاميرا الخلفية في هاتف موتورولا، فإن موتورولا زودت هاتفها بمزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها تحسين جودة الصور والمساعدة في التقاط صور احترافية.

6- يُباع هاتف موتورولا Edge 50 Pro بسعر أرخص من سعر هاتف ون بلس:

يوجد فرق طفيف في السعر بين هذين الهاتفين؛ إذ يُباع هاتف موتورولا بسعر يبدأ من 740 دولارًا، وأما هاتف OnePlus 12 فيُباع بسعر يبدأ من 800 دولار.