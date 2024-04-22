سامسونج تعتزم تحسين مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها

تعمل شركة سامسونج على تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي في الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية بالتعاون مع شركة جوجل.

ووفقًا لما ذكره نائب رئيس الشركة لصناعة أشباه الموصلات، تشولمين جو، فإن سامسونج قد بدأت العمل على تضمين الجيل الثاني من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano في الهواتف الذكية من سلسلة جالاكسي S25 القادمة، مضيفًا أن الشركة ستعقد اجتماعًا مع جوجل الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية كورية.

ومن الجدير بالذكر أن Gemini Nano هو نموذج ذكاء اصطناعي من شركة جوجل تستخدمه سامسونج لبعض مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة في هواتف جالاكسي S24، بالإضافة إلى الهواتف ذات المواصفات الراقية التي طُرحت عام 2023 مع تحديث One UI 6.1، وهو يعمل على الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم خارجية.

ولم تذكر جوجل أي شيء حتى الآن بشأن الجيل الثاني من نموذج Gemini Nano، ويؤكد إعلان سامسونج أن جوجل تعمل على الجيل الثاني من نماذج Gemini أو طورتها بالفعل، وأن هواتفها القادمة ستحصل على أداء أفضل فيما يتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وما زال غيرَ واضح إذا كانت مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة من سامسونج، التي تطلق عليها اسم Galaxy AI، ستكون مجانية بغض النظر عن سعر شراء الهاتف الذكي نفسه.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج لتجربة الأجهزة المحمولة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن تلك المزايا قد تُفرض عليها رسوم إضافية مستقبلًا.