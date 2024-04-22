سامسونج تستبدل شاشات هواتفها المصابة بمشكلة الخطوط الخضراء

أعلنت سامسونج برنامجًا جديدًا لاستبدال الشاشات المُصابة بمشكلة الشاشة الخضراء في هواتف سلسلة جالاكسي S21 و S22.

وكان بعض المستخدمين قد اشتكوا من تلك المشكلة مع هواتف سامسونج الراقية المزودة بشاشات “سوبر أموليد” منذ مدة، مما دفع الشركة إلى إطلاق ذلك البرنامج لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة في بعض الأسواق منذ العام الماضي.

وشملت الأجهزة المؤهلة لاستبدال الشاشة مجانًا الهواتف المُصابة ضمن سلسلة هواتف جالاكسي S20 ونوت 20 قبل أن توسع سامسونج برنامجها ليشمل الهواتف ضمن سلسلة S21 و S22.

ويمكن للمستخدمين داخل دولة الهند الاستفادة من التغييرات الجديدة في البرنامج حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن توفره الشركة في دول أخرى حول العالم خلال الآونة القادمة في مدد محددة تكشف عنها الشركة.

وأفاد المستخدمون المتضررون بأن الخطوط الخضراء التي تظهر على الشاشة تعيق إمكانية استخدام الجهاز على نحو كبير، ويمكن أن تجعل المهام الصغيرة مثل فتح التطبيقات صعبة ومحبطة في وجودها.

وتقدم سامسونج استبدالًا مجانيًا للشاشة، بالإضافة أيضًا إلى استبدال البطارية مجانًا، لكن مع الإشارة إلى أن الموعد النهائي لحجز عملية الإصلاح ينتهي خلال الشهر الجاري داخل الهند، وبعدها سوف يتعين على المستخدمين دفع تكاليف الإصلاح كاملة.

ويمكن أن يفيد ذلك الإصلاح في إطالة العمر الافتراضي لهواتف سامسونج المتضررة، لأن سلسلة S21 و S22 ما زالت تتلقى التحديثات من سامسونج حتى الآن.