تيك توك تنافس في مجال المنتجات الفاخرة المستعملة

أطلق متجر تيك توك فئة المنتجات الفاخرة المستعملة في المملكة المتحدة، مما يضعه في منافسة مع The RealReal و Vestiaire Collective و Depop و Poshmark و Mercari من بين آخرين.

وتوفر منصة التواصل الاجتماعي هذه الفئة ضمن متجرها في الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة أشهر.

وتتيح الفئة الجديدة للعملاء في المملكة المتحدة شراء الملابس الفاخرة المستعملة وحقائب اليد المصممة وغيرها من الملحقات، كل ذلك دون مغادرة تطبيق تيك توك.

وتتوفر عند الإطلاق خمس علامات تجارية في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك Sellier و Luxe Collective و Sign of the Times و HardlyEverWornIt و Break Archive.

ومنذ إطلاق تيك توك متجرها في عام 2022، باعت المنصة منتجات تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر.

وبغض النظر عن النجاح، يحاجج البعض بأن متجر تيك توك يسبب الأذى لتطبيق نشر الفيديو، زاعمين أن المنتجات المزيفة والرديئة الجودة تغمر المتجر.

وتعد المنتجات المقلدة بمنزلة خطر كبير عند شراء السلع الفاخرة المستعملة عبر الإنترنت، ويواجه عمالقة التجارة الإلكترونية الكبار مشكلات تتعلق بالأصالة.

ومثل جميع أسواق إعادة البيع، يتبع متجر تيك توك سياسة مكافحة التزييف التي تضمن استرداد كامل المبلغ إذا ثبت أن البائع قد باع منتجًا مزيفًا.

وذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا أن المنصة تجري محادثات مع شركة السلع الفاخرة مويت هينيسي لويس فويتون LVMH للمساعدة في منع التزوير.

ويطالب متجر تيك توك في الولايات المتحدة جميع العلامات التجارية للمنتجات المستعملة بالحصول على شهادات من جهات مصادقة خارجية.

وعقدت المنصة شراكة مع خدمات المصادقة Entrupy و Real Authentication للتحقق من أصالة حقائب اليد المعروضة عبر المتجر.

وفي الوقت نفسه، صرح متحدث باسم تيك توك بأن جميع العلامات التجارية الخمس في المملكة المتحدة لديها عملية مصادقة داخلية. ولم يذكر متى سيبدأ قبول العلامات التجارية الأخرى للمنتجات المستعملة.

ويعد إطلاق فئة المنتجات الفاخرة المستعملة خطوة إستراتيجية للاستفادة من السوق المتنامية للسلع الفاخرة المستعملة.

وتقدر قيمة سوق المنتجات الفاخرة المستعملة بمليارات الدولارات، وتقدر قيمة السلع المستعملة المبيعة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 بمقدار 49.3 مليار دولار.

ويتماشى هذا التوسع مع تزايد طلب الأشخاص للمنتجات الفاخرة المستعملة، وتتجلى شعبية الأزياء المستعملة عبر تيك توك من خلال الوسم Secondhandfashion# الذي حصد ما يقرب من 1.2 مليار مشاهدة مع أكثر من 144000 مشاركة.