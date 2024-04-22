إيلون ماسك يعارض حظر تيك توك في الولايات المتحدة

أعرب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن معارضته إقدام مجلس النواب على تمرير قانون من شأنه التمهيد إلى حظر تيك توك داخل الولايات المتحدة.

وينظر مجلس الشيوخ حاليًا في مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس الصينية مالكة المنصة على سحب استثماراتها من تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة ببيع التطبيق، وإلا سيُحظر التطبيق وفق ذلك القانون.

وأدرج مجلس النواب مشروع قانون حظر تيك توك مع حزمة إجراءات أخرى مرتبطة بتقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة وفرض عقوبات على خصومها، مما قد يسهل إقراره في مجلس الشيوخ قبل تمريره إلى الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي سيوقّعه على الأغلب.

وقال ماسك في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة إكس، تويتر سابقًا، التي يملكها: “لا ينبغي حظر تيك في الولايات المتحدة، مع أن ذلك الحظر قد يفيد منصة إكس”.

وأضاف ماسك أن تلك الخطوة ستكون “مخالفة لحرية الرأي والتعبير”، كما أعرب عدد من المتفاعلين مع منشور ماسك عن قلقهم من أن حظر المنصة الصينية سيشكل سابقة يمكن الاستناد إليها لاستهداف وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة الأخرى.

ومن جانبها، انتقدت تيك توك مشروع القانون قائلة إنه سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويقوض حرية التعبير.

وقال متحدث باسم شركة بايت دانس: “من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة لتمرير مشروع قانون الحظر مرة أخرى”.

وأضاف أن الحظر “سيسحق حقوق حرية التعبير لنحو 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ قدره 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا”.