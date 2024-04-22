آبل توقف منتجات FineWoven بعد انتقادات شديدة

أفادت تسريبات جديدة بأن شركة آبل أوقفت خطوط إنتاج منتجات FineWoven التي أطلقتها العام الماضي، والتي تشمل حافظات لهواتف آيفون وأسورة لساعتها الذكية.

وكانت آبل قد روجت لتلك المنتجات على أنها منتجات صديقة للبيئة، إذ إن لها بصمة كربونية أقل بكثير من المواد الجلدية التي تخلّت عنها الشركة كجزء من جهودها المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وهي بالأساس لها “نسيج قطني متين”، ومصنوعة من البوليستر المعاد تدويره بنسبة كبيرة، وفقًا لما ذكرته الشركة في وقتٍ سابق.

وبعد إطلاق منتجات FineWoven، اشتكى المشترون بسرعة من أنها عرضة للخدوش وتكوين البقع بعد مدة قصيرة من الاستخدام فضلًا عن مشكلات أخرى متعلقة بالمتانة وبكونها أقل جودة وتميزًا مقارنةً بالمنتجات الجلدية التي أوقفتها آبل سابقًا.

وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن شركة آبل تحاول اللجوء إلى خيارات أخرى بديلة للمواد الجلدية، ومنها قماش القنطرة (Alcantara) الذي يُستخدم بالأساس في صناعة الأزياء والسيارات.

ولم تعط آبل منتجات FineWoven أهمية كبيرة عندما كانت تروج للأهداف البيئية التي حققتها في عام 2023 في تقريرها الذي صدر الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن آبل منتجات بديلة لمنتجات FineWoven في وقتٍ لاحق من العام الجاري بالتوازي مع الكشف عن هواتف آيفون 16 وإصدارات ساعتها الذكية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تبيع حافظات آيفون من تلك المنتجات بسعر قدره 60 دولارًا، كما تبيع أسورة ساعاتها الذكية بسعر يتراوح بين 100 و 150 دولارًا، وهي أسعار مرتفعة نسبيًا زادت من حدة الانتقادات الموجهة إليها.