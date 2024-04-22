آبل تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الفيفا

تقترب آبل من التوصل إلى اتفاق مع الفيفا من شأنه أن يمنح شركة التكنولوجيا حقوق البث المتلفز في جميع أنحاء العالم لنسخة موسعة من كأس العالم للأندية، وهي منافسة على غرار كأس العالم تستمر لمدة شهر لأفضل الفرق وتلعب أول مرة في الولايات المتحدة في صيف عام 2025.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن إعلان الاتفاقية في أقرب وقت من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بعد عدة بدايات متعثرة للمسابقة التي رعاها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إذ ألغيت خطط عقد البطولة في الصين في عام 2021 بسبب الوباء.

وقد تكون قيمة الصفقة أقل من ربع المبلغ الذي قدرته الهيئة الإدارية العالمية لرياضة كرة القدم في البداية بمقدار 4 مليارات دولار.

وليس من الواضح إذا كانت الصفقة مع آبل قد تتضمن أي حقوق بث مجانية، مما يعني أن الحدث بأكمله يمكن أن يكون متاحًا فقط للمشتركين في +Apple TV، وهو الأمر الذي أثار مخاوف كبار المسؤولين التنفيذيين في الفيفا.

وفي حال أبرمت الصفقة، فإنها تعد المرة الأولى التي توافق فيها الفيفا على عقد عالمي واحد. وتخطط الفيفا لتنظيم أول بطولة موسعة لكأس العالم للرجال تضم 48 فريقًا في الولايات المتحدة في عام 2026.

وتعد الصفقة بمنزلة شراكة البث الرئيسية الثانية لشركة آبل في هذه الرياضة، إذ وقعت في عام 2022 اتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة قدرها 2.5 مليار دولار للحصول على حقوق البث العالمية للدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي حصل على دفعة كبيرة بعد عام مع وصول ليونيل ميسي إلى ميامي.

وتزايد اهتمام خدمات البث المباشر بالرياضات الحية، إذ تسعى إلى جذب مشتركين إضافيين. وكانت الفيفا تأمل أن تخلق البطولة طلبًا كبيرًا من شركات البث والشركاء التجاريين لأنها تضم مجموعة من الفرق الناجحة من جميع أنحاء العالم.

وأدى مزيج من سوء التخطيط والتأخير إلى دفع شركات البث إلى رفض الأرقام التي سعت إليها الفيفا.

ونشرت الفيفا في العام الماضي تفاصيل البطولة الموسعة، التي تقام خلال المدة الممتدة بين 15 يونيو و 13 يوليو من عام 2025 وتضم مقدار 32 فريقًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.