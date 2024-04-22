آبل تستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعي Datakalab

أفادت وسائل إعلام بأن شركة آبل استحوذت على شركة Datakalab، وهي شركة ناشئة مقرها باريس بفرنسا متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية.

ووفقًا لمجلة أخبار المال والأعمال الفرنسية Challenges، فقد انتهت آبل من عملية الاستحواذ في ديسمبر الماضي.

وتصف شركة Datakalab نفسها بأنها ذات خبرة في “خوارزميات التعلم العميق ذات الطاقة المنخفضة وكفاءة وقت التشغيل” التي يمكن أن تعمل على الأجهزة، كما تعمل الشركة في مجال تطوير تقنيات الرؤية الحاسوبية “التي تتميز بالسرعة والفعالية من ناحية التكلفة والدقة” وإدماجها في الأجهزة.

وتُعد الرؤية الحاسوبية مجالًا في علوم الحاسوب يهتم بتطوير تقنيات لفهم الصور ومقاطع الفيديو وتحليلها بالطريقة نفسها التي يرى بها البشر العالم من حولهم، والهدف منها تمكين الحواسيب من “رؤية” محتوى الصور ومقاطع الفيديو بشكل مشابه للبشر، وفهم محتواها بطريقة عميقة، وتوظيفها في العديد من التطبيقات لتحديد الأشياء والأشكال والأشخاص في الصور أو تتبع الكائنات أو التحكم الآلي في الروبوتات أو بناء النماذج أو تحليل الحشود وغيرها.

وضمت الشركة موظفين يتراوح عددهم بين 10 موظفين و 20 موظفًا قبل أن تستحوذ عليها آبل.

وتعاونت Datakalab مع الحكومة الفرنسية في مايو من عام 2020 في أثناء وباء كورونا لنشر أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة النقل في باريس للتحقق من ارتداء الأشخاص الكمامات الواقية، كما عملت الشركة أيضًا مع ديزني وشركاء آخرين.

ومع أن الشركتين لم تكشفا رسميًا عن عملية الاستحواذ، فإن وسائل الإعلام المحلية الفرنسية تقول إن آبل أبلغت المفوضية الأوروبية بشأن الصفقة خلال الشهر الجاري، كما انتقل العديد من موظفي الشركة إلى آبل.

وتُجري آبل العديد من عمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة بصورة دورية، لكنها لا تكشف عنها على نحو رسمي.