آبل تخطط لتخطي M3 لصالح M4 ضمن Mac Mini

يرجح أن تتخطى آبل إصدار M3 من جهاز Mac mini لصالح تحديث كبير مع شرائح M4 في نهاية العام، وفقًا لمارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وفي الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، أوضح جورمان أنه لا يتوقع أن تحدث الشركة جهاز ‌Mac mini‌ بشرائح M3.

وحدثت آبل جهاز ‌Mac mini‌ بشرائح M2 و ‌M2‌ Pro في شهر يناير 2023. وتضمنت المزايا الجديدة الأخرى منفذي Thunderbolt 4 إضافيين ومنفذ HDMI 2.1 للأجهزة المزودة بشرائح ‌M2‌ Pro، ودعم Wi-Fi 6E مع جهاز توجيه متوافق و Bluetooth 5.3.

وقال جورمان سابقًا إن آبل تخطط لإصدار نماذج Mac mini‌ جديدة مع شرائح M4 و M4 Pro بين نهاية عام 2024 وأوائل عام 2025.

ومع وصول أجهزة Mac mini المزودة بشرائح M4 و M4 Pro بين نهاية عام 2024 وأوائل عام 2025، فإنه لن تكون هناك مدة زمنية كافية لطرح نماذج Mac mini مزودة بمعالجات M3، لذلك يفترض أن أجهزة Mac mini قد تتخطى جيل M3.

وليس من الواضح إذا كان جهاز Mac mini القادم قد يحتوي أي تغييرات أخرى عتادية بخلاف شرائح M4.

ولن تكون مثل هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ طرحت آبل إصدارات متداخلة من بعض النماذج منذ ظهور شرائح M1 أول مرة.

وتخطى جهاز iMac شرائح M2‌ لصالح شرائح M3 في أواخر عام 2023، وهناك نماذج أخرى لا تزال تنتظر، مثل Mac Studio و Mac Pro، إذ يتضمن الجهازان شرائح M2.

ومع سلسلة شرائح M4، يجب أن يحصل جهاز ‌Mac mini‌ على تحسين كبير في أداء وحدة المعالجة المركزية مقارنةً بالنموذج الحالي المزود بشريحة M2‌.

ويشاع أيضًا أن شرائح M4 تحتوي محركًا عصبيًا سريعًا لمهام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومن المتوقع أن تكون مثل هذه التحسينات موضوعًا رئيسيًا لمؤتمر WWDC في شهر يونيو.