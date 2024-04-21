Team Group تعلن قارئ بطاقات الذاكرة T-CREATE EXPERT R31

أعلنت Team Group، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال حلول التخزين، قارئ بطاقات الذاكرة T-CREATE EXPERT R31، المصمم خصوصًا لتلبية احتياجات نقل الملفات المتنوعة من مختلف بطاقات الذاكرة الشائعة الاستخدام.

ويتيح هذا الحل الابتكاري لمنشئي المحتوى والمصورين الوصول إلى الصور والمقاطع المرئية وتحريرها بسهولة في أثناء التنقل، مما يضمن إنجاز العمل بسرعة وسلاسة دون قيود.

وبفضل كفاءته الاستثنائية في النقل الفوري والتحرير، يوفر قارئ بطاقات الذاكرة EXPERT R31 إنتاجية فضلى في العديد من المجالات المختلفة.

ويستخدم قارئ بطاقات الذاكرة T-CREATE EXPERT R31 منفذ Type-C USB 3.2 Gen2x2، الذي يقدم سرعات قراءة وكتابة فائقة تصل إلى 2000 ميجابايت/ الثانية.

ويسمح EXPERT R31 بنقل ملفات بحجم قدره 10 جيجابايت في مدة تقل عن 20 ثانية، كما أن تقليل وقت نقل البيانات يساعد المستخدمين في تخصيص جهودهم للعمل دون إضاعة الوقت.

ويدعم قارئ بطاقات الذاكرة EXPERT R31، المزود بمنافذ MicroSD، و SD، و CFexpress Type B، أنواعًا مختلفةً من البطاقات؛ مثل: UHS-II، و UHS-I، و CFexpress 2.0.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق منفذ Type-C مع اتصال Thunderbolt ومجموعة واسعة من الأجهزة، مما يوفر اتصالًا شاملًا بمنصات متعددة. وقد صُمم قارئ البطاقات ليكون خفيف الوزن وسهل التنقل والحمل، إذ يبلغ طوله قرابة 8.5 سم فقط، مما يجعله بحجم راحة اليد، وبهذا يمنح المستخدمين القدرة على الوصول دون عناء إلى البيانات المخزنة في بطاقات الذاكرة أينما وجدت.