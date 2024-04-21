CORSAIR تكشف عن ذاكرة WS DDR5 RDIMM ECC لمحطات العمل

أعلنت شركة CORSAIR دخولها سوق ذاكرة DDR5 المخصصة لمحطات العمل بطرح مجموعة ذواكر WS DDR5 RDIMM ECC.

وصممت هذه الذواكر لتقدم أداءً وموثوقيةً لا مثيل لها، إذ تعمل تقنية ECC RDIMM على تحسين تجربة محطات العمل الجديدة، وهي متوافقة مع معالجات إنتل Xeon من الجيل الرابع ومعالجات AMD Ryzen Threadripper 7000.

وتتميز الذواكر الجديدة بحجم قدره 256 جيجابايت، مما يضع معيارًا جديدًا للمهام التي تستهلك الكثير من الذواكر مثل: تحرير الوسائط العالية الدقة، وتصيير الرسوم الثلاثية الأبعاد، وتدريب الذكاء الاصطناعي. كما تعمل بسرعة قدرها 6800 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s).

وتخضع هذه الذواكر لاختبارات صارمة وفحص دقيق، فتتجاوز المواصفات القياسية التي أعلنتها منظمة JEDEC بترددات أعلى وتوقيت أكثر دقة، مما يضمن الأداء الأمثل في أثناء أعباء العمل المتواصلة.

وتدعم ذواكر DDR5 RDIMM رموز تصحيح الأخطاء (ECC)، مما يتيح اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في الوقت الفعلي لمعالجة البيانات دون قلق من تعرضها للضرر.

كما أصبح تحقيق الأداء الأمثل أمرًا سهلًا بفضل تقنيتي XMP 3.0 و AMD EXPO، إذ إن كل ما يحتاجه المستخدم هو تحميل ملف الترددات الخاص بالذاكرة من البيوس UEFI BIOS لإطلاق العنان لذواكر DDR5 RDIMM.

وتقدم Corsair مجموعة من الأحجام، ومن ذلك:

حزمة من أربع ذواكر كل واحدة منها بحجم قدره 16 جيجابايت (الحزمة الواحدة بحجم قدره 64 جيجابايت).

حزمة من ثماني ذواكر كل واحدة منها بحجم قدره 16 جيجابايت (الحزمة الواحدة بحجم قدره 128 جيجابايت).

حزمة من أربع ذواكر كل واحدة منها بحجم قدره 32 جيجابايت (الحزمة الواحدة بحجم قدره 128 جيجابايت).

حزمة من ثماني ذواكر كل واحدة منها بحجم قدره 32 جيجابايت (الحزمة الواحدة بحجم قدره 256 جيجابايت).