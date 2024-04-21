4 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تسهيل التعامل مع ملفات PDF 

PDF هو تنسيق الملفات الأساسي المُستخدم لمشاركة الوثائق الأكاديمية والمهنية. وفي الكثير من الأحيان نضطر إلى التعامل مع ملفات PDF كبيرة وتتضمن الكثير من المعلومات سواء كان ذلك في أثناء العمل أو الدراسة، وقد يكون من الصعب قراءة محتوى الملف بالكامل، وفي هذه الحال يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعدنا في تحليل ملفات PDF، وتلخيصها وفهمها، وتُسهل التعامل مع هذه الملفات بعدّة طرق مختلفة سنذكر منها ما يلي:

1- تلخيص ملفات PDF:

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى تعرّف أبرز المعلومات المدرجة في ملف PDF طويل دون قراءة جميع التفاصيل. وفي هذه الحال يمكنك استخدام ChatGPT لتلخيص ملفات PDF، أو استخدام الروبوتات التي تقدم مزايا إضافية مثل: Copilot من مايكروسوفت و Gemini من جوجل.

يمكن لروبوت Gemini المدمج في تطبيقات Google Workspace الوصول إلى ملفات PDF المخزنة في جوجل درايف؛ مما يسمح لك بكتابة مطالبة للوصول إلى الملف وتلخيصه.

وحتى تعمل هذه المزية بنحو صحيح، يجب عليك إعطاء ملفات PDF الخاصة بك أسماء واضحة. بعد ذلك، يمكن لهذا الروبوت أن يلخص لك ملف PDF بعد كتابة مطالبة تشبه المطالبة التالية: أعطني ملخصًا كاملًا لملف «Diabetes Mellitus.pdf» في جوجل درايف. وسيقدم Gemini ملخصًا موجزًا ومنظمًا لملف PDF يغطي معظم الموضوعات الأساسية الواردة في الملف الأصلي.

يمكنك أيضًا استخدام روبوت Copilot داخل متصفح Microsoft Edge، ويمكن لهذا الروبوت الوصول إلى ملفات PDF مباشرة، لذلك لن تحتاج إلى تحميلها وفتح الروبوت في تبويب آخر.

ولاستخدام Copilot لتخليص ملف PDF، افتح الملف في متصفح إيدج، ثم انقر فوق زر Copilot في الجهة اليُمنى العلوية، واكتب في المربع المخصص لإضافة المطالبات: This Page@ وسيقترح Copilot اسم ملف PDF المفتوح. انقر فوقه، ثم اكتب: اكتب ملخصًا للملف. وسيكتب الروبوت خلال بضع ثوانٍ ملخصًا للملف.

2- الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى ملفات PDF:

قد ترغب في بعض الأحيان في فهم المعلومات الأساسية المرفقة في ملف PDF، ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في ذلك؛ إذ تتيح لك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي طرح أسئلة حول محتوى ملف PDF، وسيحلل الروبوت استفسارك، ويقدم لك إجابات ذات صلة.

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجيب عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى ملفات PDF، ومعظم هذه الأدوات مدعومة بمزايا ChatGPT.

يمكنك استخدام Gemini من جوجل لهذا الغرض، وما عليك سوى تحميل PDF من Google Drive وطرح أسئلة حول المحتوى الموجود فيه.

ابدأ بطرح سؤال واحد حول ملف PDF الخاص بك، ثم اطرح المزيد من الأسئلة. ويمكنك البدء بالمحادثة بكتابة مطالبة مثل: ماذا يقول ملف «Diabetes Mellitus.pdf» في Google Drive عن علاج مرضى السكري الذين يعانون أيضًا اضطرابات القلب والأوعية الدموية؟ وبمجرد حصولك على إجابة، يمكنك طرح بقية الأسئلة بنحو تدريجي.

وإذا أردت استخدام روبوت Microsoft Copilot فيمكنك فتح ملف PDF في متصفح إيدج، ثم النقر فوق زر Copilot، بعد ذلك يمكنك كتابة This Page@ واختيار اسم الملف، ثم طرح السؤال الأول، ثم يمكنك طرح باقي الأسئلة بنحو تدريجي.

3- الحصول على المعلومات الأساسية من ملفات PDF متعددة:

إذا كنت تعمل في مجال البحوث العلمية أو ترغب في كتابة تقرير معين من أكثر من مصدر وتتعامل مع أكثر من ملف PDF واحد، فيمكن لأداة الذكاء الاصطناعي NotebookLM من جوجل مساعدتك في الحصول على المعلومات الرئيسية من عدة ملفات في الوقت نفسه.

على سبيل المثال: يمكنك تحميل ملفي PDF حول مرضين مختلفين إلى NotebookLM، ثم طرح سؤال يحتاج إلى الرجوع إلى كلا الملفين للإجابة عنه.

ستجيب أداة NotebookLM عن السؤال بالرجوع إلى الملفين، وستوفر أيضًا مراجع لأي معلومات تقدمها. ويمكنك النقر فوق كل مرجع للتحقق مرة أخرى من أن المعلومات موجودة بالفعل في ملفات PDF الخاصة بك.

4- إنشاء اختبارات من ملفات PDF:

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء اختبارات من محتوى ملفات PDF؛ إذ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل محتوى ملف PDF وإنشاء اختبارات مناسبة بناءً على المعلومات الموجودة فيه.

يمكنك استخدام روبوت Copilot لهذا الغرض بكتابة مطالبة مثل: اكتب اختبارًا متعدد الخيارات حول محتوى.. ثم اكتب This Page@ واختر اسم الملف.

سيمنحك الروبوت مجموعة من الأسئلة، ويمكنك مراجعتها وتدقيقها قبل استخدامها.