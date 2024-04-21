واتساب تختبر أداة لإدارة جهات الاتصال المفضلة

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدمين من إدارة جهات الاتصال المفضلة داخل التطبيق.

وتتيح الأداة الجديدة إمكانية اختيار جهات الاتصال المفضلة أو إعادة ترتيبها أو إزالتها من قائمة المفضلة عند الحاجة إلى ذلك، كما تتيح أيضًا إمكانية إضافة مجموعات الدردشة.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية من التطبيق، فإن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء قائمة جهات الاتصال المفضلة للوصول إليهم على نحو سهل دون الحاجة إلى التمرير في قائمة جهات الاتصال أو سجل الدردشات.

وتهدف واتساب من خلال تلك الإضافة الجديدة إلى تسهيل إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، وقد خصصت لها المنصة قسمًا خاصًا في الإعدادات لإدارة جهات الاتصال المفضلة في التطبيق، دون تنبيه المستخدمين الآخرين بإضافتهم في تلك القائمة أو إزالتهم منها.

ولا يُعرف موعد توفر تلك الميزة على نطاق واسع؛ لأنها ما زالت قيد التطوير في الإصدارات التجريبية من التطبيق حتى الآن.

وبالإضافة إلى تسهيل إجراء المكالمات، ستفتح ميزة جهات الاتصال المفضلة في واتساب الباب أمام المزيد من الخيارات الأخرى الإضافية، مثل فصل المحادثات مع جهات الاتصال المفضلة عن باقي المحادثات، أو القدرة على مشاركة الحالات مع جهات الاتصال المفضلة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب كانت قد أضافت خلال الآونة الأخيرة خيار تثبيت الدردشات المهمة بحد أقصى ثلاث دردشات أعلى قائمة المحادثات لتسهيل الوصول إليها.