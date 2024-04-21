هواوي تطلق مسابقة “Imagine Wi-Fi 7” بالتعاون مع جامعة الملك سعود

أطلقت شركة هواوي، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، مسابقة (Imagine Wi-Fi7) للتطبيقات المبتكرة في تقنية (واي فاي 7)، وذلك إدراكًا منهما للدور الحاسم الذي تؤديه شبكة الواي فاي في رسم ملامح المستقبل.

وتدعو هذه المبادرة المشتركة ممارسي تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة واستكشاف أفضل السيناريوهات لتطبيق أحدث جيل من شبكات الواي فاي.

ويبشّر اعتماد شبكة (واي فاي 7) بانطلاقة عصرٍ جديد من الاتصال يحمل معه فوائد كبيرة للشبكات اللاسلكية، إذ يبدأ عصر جديد لهذه التقنية، وتتصدر هواوي، بصفتها أول مزوّد لشبكة (واي فاي 7) في القطاع، طليعة المشهد في تطوير هذه الثورة التكنولوجية.

مسابقة هواوي (Imagine Wi-Fi 7):

ستسهم مسابقة هواوي (Imagine Wi-Fi 7) في تسريع تبني شبكة (الواي فاي 7) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى. إذ تدعو المسابقة العملاء والشركاء ومعاهد البحوث والجامعات والمحللين إلى استكشاف سيناريوهات تطبيق هذه التقنية وما تقدمه من قيم مجزية للشركات والمجتمعات على حدٍ سواء.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستويات الوعي بهذه التقنية الثورية واعتمادها في القطاع بسرعة، من خلال السعي إلى تحفيز الابتكارات في هذا المجال بصورة استباقية.

وتماشيًا مع السهولة التي تضفيها التقنيات الرقمية إلى حياة الإنسان، يمكن للمتسابقين مشاركة أفكارهم في المسابقة عبر إرسال مقاطع فيديو للأفكار.

جوائز مسابقة (Imagine Wi-Fi 7):

سيُحتفى بالفائزين في مسابقة (Imagine Wi-Fi 7) كروّاد في هذه التقنية، وسيحصلون على جوائز وشهادات مرموقة من جامعة الملك سعود وهواوي.

كما سيحظى الفائزون الأوائل بدعوة حصرية لحضور جولة كرنفال هواوي للتكنولوجيا في باكو، أذربيجان، في مايو 2024.

وتعليقًا على ها الحدث، قال الأستاذ الدكتور علي الدلبحي؛ عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود: “يسرنا التعاون مع هواوي في تنظيم مسابقة (Imagine Wi-Fi7)، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات الجيل التالي من تقنية الواي فاي في السعودية. ونحن متحمسون جدًا لاستكشاف إمكانات هذه التقنية التي تبشّر بعصر جديد في مجال الاتصال اللاسلكي في وقت يشهد طلبًا غير مسبوق للتجارب الجديدة”.

ومن جهته، قال إريك يانغ؛ المدير الأول للتقنيات في مجموعة أعمال هواوي السعودية: “نلتزم في هواوي بتطوير معايير شبكات الاتصالات المحلية اللاسلكية وتشكيل مستقبل الاتصال اللاسلكي. وكمزود رائد في هذا المجال، نحن متحمسون لإطلاق مسابقة (Imagine Wi-Fi 7)، التي تشجع على استكشاف سيناريوهات لتطبيق تقنية الواي فاي وما تقدمه من قيم فريدة مجزية بصورة استباقية. وسنتمكن بالتعاون مع العملاء من دفع عجلة الابتكار في القطاع والارتقاء بتقنية (واي فاي 7) لتغدو المعيار الجديد للاتصال اللاسلكي”.

شبكة (واي فاي 7) في سوق المؤسسات:

تروّج هواوي باستمرار لتطبيق شبكة (واي فاي 7) القياسية في سوق المؤسسات، الأمر الذي يسمح بترقية مستمرة لتجربة شبكة العملاء في العديد من القطاعات، بما يشمل: التعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع وغيرها.

وتمثّل مسابقة (Imagine Wi-Fi 7) جزءًا من رؤية الشركة لبناء منظومة تقنية متكاملة للقطاع من خلال دفع عجلة الابتكار والتعاون المفتوح مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق نجاح يعود بالفائدة على الجميع.